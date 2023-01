Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz

Takip Et

Bakanlıkta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et fiyatları konusunda spekülatif hareketlerin olduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık, almaya devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusundan bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum." dedi.

Süt fiyatına da değinen Kirişci şöyle devam etti:

"Buradan sanayicilere seslenmek istiyorum, herhangi bir şekilde sütü satmayıp bunu elinde tutup bir stokçuluk yapıp, bir fırsatçılığa dönüştüren bir süt üreticisi olabilir mi? Burada sanayicilerimize biraz iş düşüyor. Bu fiyatları kendileri belirlemeye çalıştıklarını gördük ve zamanında da uyardık. 'Bu yaptığınız doğru değil, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı dikkate alın' dedik. Onlar adeta yarışa girdi. Bu yarış doğal olarak sütün fiyatını yukarı çekti. Şimdi de kendi aralarında anlaşıp bir fiyat indirimine gidemedikleri için bize diyorlar ki 'Siz Ulusal Süt Konseyi olarak sütün fiyatını artırın.' Biz niye artıralım? Biz bunu zamanında yaptık, o zaman gereken ilgiyi göstermediler. Et ile ilgili normalleşme dönemini bekliyoruz. Ramazan ayıyla ilgili ete olan ilgi artar ama büyük bir iştahın olmadığını tespit ettik. Şu an bulunurluk konusunda et ve sütte bir eksiğimiz yok. Gerekirse gerekli tedbirler alınır, biz üreticimizi mağdur etmeyiz."

Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti;

Antalya Kumluca’da 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul’un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor. Barajlara su gelmemesi halinde Ankaralıların tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitesi var. İzmir'de ise barajların su kapasitesi ihtiyacı 7 aydan fazla karşılayabilir.

"6 milyon hayvan kısırlaştırılacak"

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek. Evcil hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık'tı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme kaydedildi. 500 bin civarında kişi de daha sonra yaptırmak için beyanda bulundu.

Tahıl koridoru açıklaması

Dün itibarıyla 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Ukrayna Rusya Savaşı sulhla halledilmezse önümüzdeki yıllarda dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor.