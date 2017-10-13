Bakan Özlü'den 'kredi' önergesine yanıt

13 Ekim 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Bakan Özlü, KOSGEB "Kredi Faiz Desteği" Programlarının, KOSGEB, ticari bankalar ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan protokoller kapsamında yürütüldüğünü, bu çerçevede Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası ile anlaşma yapıldığını anımsattı.

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredi Faiz Desteği Programı kapsamında protokol yapılan bankalardan Vakıfbank'ın 22 bin 84 işletmeye 529,8 milyon lira, Halkbank'ın ise 20 bin 93 işletmeye 482,7 milyon lira tutarında kredi kullandırdığını belirten Bakan Özlü, bu bankaların bahse konu tarih aralığında Ankara ve İstanbul'daki şubelerinde kullandırdığı faizsiz kredi tutarlarına ilişkin istatistiki bilgilerin ise ilgili bankalarca tutulduğunu aktardı.

"KOSGEB Kredi Faiz Desteği Programından yararlanma hakkı kazanan işletmelerimizin vergi ve SGK borçları varsa kendilerine mahsuplaşma imkanı tanınarak (KOSGEB tarafından bankalara ödenen faiz tutarı kadar), banka kredilerini kullanmaları sağlanmaktadır" diyen Bakan Özlü, "Hedef kitlemizin kullanımına sunduğumuz bu kaynaktan azami sayıda esnafımızın yararlanması ve programın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için büyük çaba gösterilmektedir" açıklamasında bulundu.