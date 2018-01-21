Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklama

21 Ocak 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çankaya İlçe Kadın Kolları'nın bir otelde düzenlenen 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın bir savaş değil, terör örgütlerine yönelik olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Bu operasyon, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılmış bir operasyondur. Rabbim Mehmetçik'imizi muhafaza, Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

"Bazı kesimler çok kirli bir çalışma içerisindeler"

Taşeron düzenlemesiyle hiç kimsenin hak kaybına uğramadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Tizilikle çalıştık. taşeron tanımı yasalarımızda neyse, geçmişteki muvazaa kararlarında içtihat nasıl tarif edildiyse, bu tarife bağlı olarak çalışmamızı gerçekleştirdik. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihalesi diye tanımlanan taşeron konusunda dışarıda kalan tek bir kişi bile yoktur. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı kongrelerde, bizlerin katıldığı programlarda bazı sloganlar atılıyor. Maalesef bazı kesimler öylesine rahatsız oldular ki çok kirli bir çalışma içerisindeler. Ben emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime buradan sesleniyorum; WhatsApp grupları kuruluyormuş, Facebook'ta sosyal medya organlarında işçilikle alakası olmayan kişiler tarafında farklı gruplar kuruluyormuş. Herkesin geleceğe dair umutları var, bizler de bu umutları yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsam, belli bir kapsam. Bizim uydurduğumuz bir kapsam değil."

Bakan Sarıeroğlu, taşeron konusunda ilk yasal düzenlemeyi AK Parti olarak 2014'te yaptıklarını anımsatarak, bu düzenlemeyle taşeron işçilere sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkından yararlanma hakkının getirildiğini ifade etti.

"1 milyon 20 bin kişiyle ilgili çalışma bir çılgınlık"

Taşeron düzenlemesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerini ve merkezi bütçeyle düzenlenen kurumları dikkata alındığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Bu düzenlemede biz, asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapabilirdik yapmadık, sözleşmeli personel yapılabilirdik, yapmadık, kıdem şartı koyabilirdik koymadık. Deneme süresi ve eğitim seviyesi şartı getirebilirdik getirmedik. Biz büyük bir çılgınlık yapıyoruz bunu açıklıkla ifade edeyim. Bu yaptığımız 1 milyon 20 bin kişiyle ilgili çalışma bir çılgınlıktır. Çünkü şu anda kamudaki kadrolu işçi sayımız 100 bin, belediye şirketlerinden çalışan işçi sayısı 90 bin. Orada 190 bin kişi duruyor, biz ise yaptığımız düzenlemeyle toplamda 1 milyon 20 bin kişiyi kamuya alıyoruz. Yaptığımız çalışmanın büyüklüğünü bilmenizi istiyorum."

"Bazı kesimler, aracı firmanın bile olmadığı yerde çalışanlara propaganda yaparak sanki onlara kadro verilmesi gerekiyormuş da biz vermemişsiz gibi bir hava oluşturuluyor." diyen Sarıeroğlu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, kadro düzenlemesinden yararlanmak için öncelikle ortada aracı bir şirket olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA