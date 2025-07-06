Bakan Şimşek: 18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini belirterek, "Beyanname Gözetim Programımız ile gönüllü uyum yaygınlaşıyor" dedi.

Şimşek, program kapsamında 18 bin mükellefin vergi matrahını 32 milyar lira artırdığını, zarar gösteren birçok firmanın da bu kez kâr beyan ettiğini duyurdu.

"Program yüzde 70 başarıya ulaştı"

Şimşek, "İzahı kabul edilenlerle birlikte Program yüzde 70 başarıya ulaşırken uyum göstermeyenler için denetim sürecini başlatıyoruz. Vergi Denetim Kurulumuzu sonuç odaklı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılıkla mücadelemiz sonuç veriyor.



Beyanname Gözetim Programımız ile gönüllü uyum yaygınlaşıyor.



Program kapsamındaki 18 bin mükellefimiz vergi matrahını 32 milyar lira artırırken zarar gösteren birçok firma kâr beyan etti.



İzahı kabul edilenlerle birlikte Program… https://t.co/b3ni7hjfzf — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 6, 2025

İlk etapta 500 bin mükellef taranmıştı

Bakanlığın yürüttüğü çalışma kapsamında, Vergi Denetim Kurulu nisan ayında Beyanname Gözetim Programı’nı devreye aldı. Bu program sayesinde, mükelleflerle beyan dönemi öncesi iletişime geçilerek riskli durumlara dair uyarılar yapıldı.

İlk etapta 500 bin mükellef taranarak yaklaşık 2,9 trilyon lira ticaret hacmi olan 40 bin mükellef riskli gruba alındı. Çalışma sonucunda yaklaşık 18 bin mükellef, beyanlarını yeniden düzenleyerek kurumlar vergisi matrahını toplamda 32 milyar lira artırdı.

2023 ve 2024 geçici beyannamelerinde zarar bildiren 1046 mükellef, bu kez yaklaşık 2,36 milyar lira matrah beyan ederek kâra geçti. Ayrıca 837 mükellef, herhangi bir çağrı beklemeden düzeltme beyannamesi vererek toplam 502 milyon lira matrah artışı sağladı. Bu düzeltmelerle birlikte 234 milyon liralık zarar beyanı da sistemden çıkarıldı.

Program kapsamında yer alan mükelleflerin yarısından fazlası beyanlarını düzeltirken, bazıları da yaptıkları izahlarla risk değerlendirmesi dışında tutuldu. Bu çerçevede programın yaklaşık yüzde 70 oranında başarı sağladığı belirtildi.