Bakan Şimşek bu akşam global devlerin CEO’larını dinleyecek

Özlem ERMİŞ BEYHAN-DÜNYA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu akşam Türkiye’de yatırımları bulunan 30 global şirketin üst yönetimi ile biraraya geliyor. DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi 30 şirketin CEO’su ile Bakan Şimşek’in İstanbul’da gerçekleştirileceği toplantı yuvarlak masa şeklinde olacak. Toplantıda Bakan Şimşek’in ekonomide yatırımın cazibesini artırmak üzere atılan son adımlara dair paylaşımda bulunacağı, global şirket CEO’larının ise iş ortamının iyileştirilmesine dair talep ve beklentilerini aktaracağı öğrenildi. Toplantıda global şirket CEO’larının bekledikleri düzenlemelere dair de Bakan Şimşek’e bilgi aktarımı yapacakları belirtildi. Bilindiği gibi hükümet Türkiye’de yabancı yatırımı artırmak için bir süredir temaslarda bulunuyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımında geçen yıl yüzde 20 düşüş yaşandı.

Yabancı yatırımcıya göre en büyük risk döviz kuru

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), dün yaptığı basın toplantısında, 2023’te yabancı yatırımdaki düşüşün arkasında yatan faktörlerin makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik olduğunu vurgulamıştı. Yabancı yatırımcılar Türkiye’ye dair en önemli risk faktörü olarak döviz kurunu ve enflasyonu görüyor.

Türkiye global yatırım pastasından yüzde 1 pay alıyor ve hedef bu payı yüzde 1.5’e çıkarmak. YASED Başkanı Engin Aksoy, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “İş ve yatırım ortamında iyileşmeler yaşanırsa, sadece önümüzdeki 6 ay içinde 18,6 milyar dolar değerinde ilave bir yatırım potansiyeli olduğunu tespit ettik. Türkiye, pazar büyüklüğü, iş ekosistemi ve özellikle maliyet alanındaki güçlü yönlerini kullanmaya devam ederken düzenleyici çerçeve ve risk göstergelerindeki parametrelerde ilerleme kaydederse bu alandaki rekabet gücünü artırabilir. Geçen yıl yaptığımız ankette 7.1 milyar dolarlık bir potansiyel ortaya konulmuştu. Burada bir potansiyel artışı söz konusu. Hangi alanlarda iş ve yatırım ortamında gelişme olmasının bu sonucu beraberinde getireceğini sorduğumuzda, üyelerimizin yüzde 85’i makroekonomik performansa da dayanan risk göstergelerine işaret etti. Yüzde 78’i ise düzenleyici çerçeveyi belirtti.”

Uluslararası şirketlerin bu yıl için beklediği 4 düzenleme

1. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen KVKK 9. Madde değişikliği,

2. İklim Kanunu ve dolayısıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulamaya alınması konularında AB ile uyumlu düzenlemelerin gerçekleşmesi.

3. Fiber altyapı, 5G, siber güvenlik mevzuat altyapısının oluşturulması.

4. İş hayatında esnek çalışma-yarı zamanlı çalışmaya yönelik, kalıcı, rekabetçi