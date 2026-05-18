Bakan Şimşek: Doğu’da beş yıldızlı otellere ihtiyaç var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki büyümenin her bölgeye eşit dağılmadığını, terörsüz Türkiye ile turizmde büyüme motorlarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan çıkacağını söyledi.
Hamide HANGÜL/BATMAN
Batman ve Şırnak Valilikleri tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde başlatılan “Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası” lansmanı, Batman'ın Hasankeyf ilçesi Ören yerinde gerçekleştirildi. Burada konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en az 12 bin yıllık hafızası olan ve Roma, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Osmanlı’yı gören bu coğrafyanın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.
“Turizmde çok kritik iki adım attık”
Turizm konusuna değinen Bakan Şimşek, hizmet ihracatında vergi istisnasını yüzde 100’e çıkardıklarını kaydetti. Şimşek şöyle devam etti: “Biz turizmi çok güçlü destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaş, turizm sektörünü etkilemesin diye bakanımızla çalıştık ve çok kritik iki adım attık. Finansmana erişimde, 60 milyar TL’lik Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz, vergi indirimine de gittik, konaklama vergi oranını yüzde 2’den 1’e düşürdük.”
Türkiye’nin turizmde muazzam bir ilerleme sağladığını, dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında dördüncü sıraya yükseldiğini, geçen yıl da 64 milyonun üzerinde turist, 65 milyar dolar gelir turizm gelirine ulaştığını anımsatan Şimşek, “Bu başarı tesadüf değil, destinasyon çeşitliliği sağladık” dedi. “Ancak şunu da kabul edelim turizmdeki büyüme her bölgeye eşit dağılmadı” diyen Şimşek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, yakın döneme kadar turizmden çok önemli bir pay alamadığını vurguladı. Şimşek, “Bugün DAP bölgesine baktığımız zaman, gelen yabancı turist sayısı 2,4 milyon, toplamdaki payı yüzde 4,6. Güneydoğu Anadolu Bölgesine baktığınızda, 653 bin yabancı turist ve payı yüzde 1,2. Ortalama kalış süresi, Türkiye’de 2,5 gün ise DAP’ta 1,9, GAP’ta 1,6 güne düşüyor. Bu çerçeveden baktığınızda gelen her 100 turistten sadece 6’ı Doğu ve Güneydoğu’ya uğruyor ve daha az bir süre kalıyor. Terörsüz Türkiye ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi, turizmde Türkiye’nin büyüme motorlarından biri olacak.”
Batman’da doluluk oranı New York’u geçti
Yatırımda sadece alt yapının yetmeyeceğini bildiklerini, yatırımcıların, özellikle üst yapı noktasında da cesaretlendirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Şimşek, “Terörsüz Türkiye aslında büyük bir fırsat sunuyor, çok güçlü teşvikler var. Batman’da otellerin doluluk oranlarını sordum, yüzde 95 doluluk oranı varmış, New York’ta bile o kadar değil. Yatırım fikri arayanlar için söylüyorum, mutlaka ve mutlaka bu güzel coğrafyaya, bizim otel yatırımı yapmamız lazım, kaliteli beş yıldızlı otellere ciddi bir ihtiyaç var. Bizim yatırımcıları buraya çekmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.
“5 yeni OSB’yle çalışan çekmeliyiz”
Batman’da milletvekili adayı olarak 2011’de çalışma yaptıklarını ve OSB’lere önem verdiklerini dile getiren Şimşek, şehirde 2002 yılına kadar sadece bir tane un fabrikası olduğunu, sonra büyük bir enerjiye alt yapı yapıldığını, üniversite kurulduğunu ve teşvikler verildiğini ve OSB’ye sığılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bugün çok güzel çalışmalar yapılıyor, şu anda OSB’de 20 binden fazla çalışanımız var, şu anda 5 tane OSB fiilen tasarım ve inşa aşamasında. Batman’ın ciddi bir göç çekmesi gerekiyor. Bu OSB’lere ciddi şekilde çalışan çekmemiz gerekiyor.”
“Turizmde hedefimiz 1 milyon kişi”
Batman Valisi Ekrem Canalp, kentin geleceğini 15 sektörde inşa edecek şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu sektörlerden birinin de turizm olduğunu ve 2,5 yıl önce Batman Turizm Master Planı'nı uygulamaya koyduklarını kaydeden Canalp, “Turizmdeki hedefimiz geçen yıl 500 bin kişiydi. 680 bin kişiyle kapattık. Turizmde bu seneki hedefimiz 1 milyon kişidir. Geçen yıl o olduğu gibi hedefimiz olan 1 milyonun çok daha ötesine varacağız" diye konuştu.