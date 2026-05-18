Bakan Şimşek: Doğu’da beş yıldızlı otellere ihtiyaç var

Hamide HANGÜL/BATMAN

Batman ve Şırnak Vali­likleri tarafından Tür­kiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde başlatılan “Kadim Şehirler Yolu Batman-Şırnak Rotası” lansmanı, Batman'ın Hasankeyf ilçesi Ören yerinde gerçekleştirildi. Burada konu­şan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en az 12 bin yıllık hafızası olan ve Roma, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Os­manlı’yı gören bu coğrafyanın birçok medeniyete ev sahipli­ği yaptığını söyledi.

“Turizmde çok kritik iki adım attık”

Turizm konusuna değinen Bakan Şimşek, hizmet ihraca­tında vergi istisnasını yüzde 100’e çıkardıklarını kaydetti. Şimşek şöyle devam etti: “Biz turizmi çok güçlü destekliyo­ruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaş, turizm sektörünü etkileme­sin diye bakanımızla çalıştık ve çok kritik iki adım attık. Fi­nansmana erişimde, 60 mil­yar TL’lik Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz, ver­gi indirimine de gittik, konak­lama vergi oranını yüzde 2’den 1’e düşürdük.”

Türkiye’nin turizmde mu­azzam bir ilerleme sağladığı­nı, dünyada en çok turist çe­ken ülkeler arasında dördün­cü sıraya yükseldiğini, geçen yıl da 64 milyonun üzerin­de turist, 65 milyar dolar ge­lir turizm gelirine ulaştığını anımsatan Şimşek, “Bu ba­şarı tesadüf değil, destinas­yon çeşitliliği sağladık” dedi. “Ancak şunu da kabul ede­lim turizmdeki büyüme her bölgeye eşit dağılmadı” di­yen Şimşek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, yakın döneme kadar turizm­den çok önemli bir pay ala­madığını vurguladı. Şimşek, “Bugün DAP bölgesine bak­tığımız zaman, gelen yabancı turist sayısı 2,4 milyon, top­lamdaki payı yüzde 4,6. Gü­neydoğu Anadolu Bölgesine baktığınızda, 653 bin yabancı turist ve payı yüzde 1,2. Orta­lama kalış süresi, Türkiye’de 2,5 gün ise DAP’ta 1,9, GAP’ta 1,6 güne düşüyor. Bu çerçe­veden baktığınızda gelen her 100 turistten sadece 6’ı Do­ğu ve Güneydoğu’ya uğruyor ve daha az bir süre kalıyor. Terörsüz Türkiye ile Güney­doğu Anadolu ve Doğu Ana­dolu Bölgesi, turizmde Tür­kiye’nin büyüme motorların­dan biri olacak.”

Batman’da doluluk oranı New York’u geçti

Yatırımda sadece alt yapı­nın yetmeyeceğini bildikleri­ni, yatırımcıların, özellikle üst yapı noktasında da cesaretlen­dirilmesi gerektiğini dile ge­tiren Bakan Şimşek, “Terör­süz Türkiye aslında büyük bir fırsat sunuyor, çok güçlü teş­vikler var. Batman’da otelle­rin doluluk oranlarını sordum, yüzde 95 doluluk oranı var­mış, New York’ta bile o kadar değil. Yatırım fikri arayanlar için söylüyorum, mutlaka ve mutlaka bu güzel coğrafyaya, bizim otel yatırımı yapmamız lazım, kaliteli beş yıldızlı otel­lere ciddi bir ihtiyaç var. Bizim yatırımcıları buraya çekme­miz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“5 yeni OSB’yle çalışan çekmeliyiz”

Batman’da milletvekili ada­yı olarak 2011’de çalışma yap­tıklarını ve OSB’lere önem verdiklerini dile getiren Şim­şek, şehirde 2002 yılına ka­dar sadece bir tane un fabri­kası olduğunu, sonra büyük bir enerjiye alt yapı yapıldığı­nı, üniversite kurulduğunu ve teşvikler verildiğini ve OSB’ye sığılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bugün çok güzel çalışmalar yapılıyor, şu anda OSB’de 20 binden fazla çalışanımız var, şu anda 5 ta­ne OSB fiilen tasarım ve inşa aşamasında. Batman’ın ciddi bir göç çekmesi gerekiyor. Bu OSB’lere ciddi şekilde çalışan çekmemiz gerekiyor.”

“Turizmde hedefimiz 1 milyon kişi”

Batman Valisi Ekrem Canalp, kentin geleceğini 15 sektörde inşa edecek şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu sektörlerden birinin de turizm olduğunu ve 2,5 yıl önce Batman Turizm Master Planı'nı uygulamaya koyduklarını kaydeden Canalp, “Turizmdeki hedefimiz geçen yıl 500 bin kişiydi. 680 bin kişiyle kapattık. Turizmde bu seneki hedefimiz 1 milyon kişidir. Geçen yıl o olduğu gibi hedefimiz olan 1 milyonun çok daha ötesine varacağız" diye konuştu.