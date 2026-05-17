TESK: Türkiye’de her iki kredi kartı kullanıcısından biri borçlu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarının Türkiye’de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline geldiğini ifade etti. Kredi kartlarının kayıtlı ekonomiyi desteklediğini belirten Palandöken, buna karşın artan borçluluk oranlarının ciddi bir ekonomik risk oluşturduğunu söyledi.

Palandöken, “Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden biri mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. Vatandaşın borcu ise 3 trilyon liraya ulaştı” dedi.

“Borç yükü tüketimi ve piyasayı etkiliyor”

Kredi kartı borçlarının vatandaşların günlük harcamalarını sınırladığını kaydeden Palandöken, piyasadaki durgunluğun nedenlerinden birinin de artan bireysel borç yükü olduğunu savundu.

Palandöken, kredi kartlarının artık temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanıldığını belirterek, “Vatandaş ekmek, süt ya da simit alırken bile kredi kartı kullanıyor. Kartlar hayat kurtaran bir araca dönüştü” ifadelerini kullandı.

Bankalara faiz düzenlemesi çağrısı

TESK Başkanı, kredi kartı faiz oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek Türkiye Bankalar Birliği’ne çağrıda bulundu.

“Kredi kartı faizlerinin tavan ve taban seviyelerinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde vatandaş bu borcun altından kalkamıyor” diyen Palandöken, yapılandırma süreçlerinin de kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

“Esnaf ürün alamaz hale geldi”

Palandöken, yalnızca vatandaşların değil, küçük işletmelerin de kredi kartı borçlarından olumsuz etkilendiğini ifade etti. Ticari kredi kartı kullanan esnafın limitlerinin dolması nedeniyle iş yerlerine yeni ürün almakta zorlandığını belirten Palandöken, “Esnaf kredi kartı limiti dolduğu için ürün alamıyor” dedi.