Ünlü dondurma zinciri iflastan döndü ama yüzlerce şubesini kaybetti

ABD’nin en köklü aile restoran zincirlerinden biri olan Friendly’s, son yıllarda yaşadığı mali krizlerle yeniden gündemde...

Dondurma ve aile restoranı konseptiyle uzun yıllar Amerikan kültürünün önemli markalarından biri haline gelen şirket, iflas sürecinden çıkmasına rağmen eski gücünden oldukça uzak bir noktaya geriledi.

Artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları

1935 yılında kurulan Friendly’s, bir dönem ABD genelinde 500’den fazla restorana ulaşarak sektörün en büyük zincirlerinden biri olmuştu. Ancak artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik baskılar şirketin gelirlerinde ciddi düşüşe yol açtı.

Şirket ilk büyük krizini 2011 yılında yaşadı ve iflas korumasına başvurdu. Bu süreçte onlarca restoran kapanırken marka yeniden yapılandırma sürecine girdi. Friendly’s, iflastan çıktıktan sonra da küçülmeye devam etti.

250 milyon dolar borç

2020 yılında ise zincir ikinci kez iflas koruması başvurusu yaptı. Pandemi döneminde düşen müşteri trafiği ve artan borç yükü şirketin finansal yapısını daha da zorladı. O dönemde Friendly’s’in yaklaşık 250 milyon dolar borç taşıdığı belirtildi.

İflas sürecinde şirketin çok sayıda restoranı kapatıldı. Friendly’s, kalan restoranlarını ayakta tutabilmek için varlıklarının büyük bölümünü yatırım şirketi Amici Partners Group’a devretme kararı aldı.

Bir dönem 800’e yaklaşan restoran sayısının bugün yaklaşık 100 seviyesine kadar düştüğü belirtiliyor. Özellikle ABD’nin doğu kıyısındaki birçok eyalette şubeler peş peşe kapandı.

Buna rağmen marka tamamen piyasadan silinmiş değil. Yeni yönetim, Friendly’s’i yeniden büyütmek için dönüşüm planı hazırlıyor. Şirket özellikle teslimat, dijital sipariş ve franchise modeline ağırlık vermeyi hedefliyor.