Commerzbank Türk Lirası raporunda rezerv kaybı ve enflasyon risklerini değerlendirdi

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türkiye'nin mart ayı ödemeler dengesi verilerindeki ivme kaybını ve Türk Lirası varlıkları üzerindeki olası etkilerini raporladı. Banka raporunda, cari işlemler açığının neredeyse iki katına çıkarak 9 milyar 700 milyon dolara ulaştığı hesaplandı. Enerji fiyatlarındaki artış ve İran bağlantılı küresel ticari aksaklıklarla eş zamanlı gerçekleşen bu verilerin, makroekonomik tablodaki zayıflıkları belirginleştirdiği not edildi.

Ödemeler dengesi bilançosu alt kalemlerinde, portföy yatırımlarında 14 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlarda ise 11 milyar 700 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Sermaye çıkışlarındaki bu yoğunlaşma, finansman akışlarını negatif yönde etkiledi. Gerçekleşen bu finansal hareketliliğin sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi rezervlerinde 43 milyar 400 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.

Enflasyon seyri ve TCMB politikası

Gelecek dönemde enflasyon eğiliminin hızlanması ve rezervlerdeki düşüş sürecinin sürmesi öngörülüyor. TCMB'nin mevcut koşullar karşısında para politikasını ek sıkılaştırma adımlarıyla desteklememe yönündeki tercihi, kur piyasalarındaki risk algısını artırıyor. Banka, enflasyon verileri ve rezerv kayıplarının birleşmesinin yerel para birimi üzerinde düzensiz değer kaybı baskısı oluşturduğunu belirtiyor.

Türk Lirası için yıl sonu dolar kuru tahmini

Commerzbank, artan enflasyon ivmesini ve para politikası duruşunu temel alarak Türk Lirası için fiyatlama modellerini güncelledi. Banka, Dolar/TL kurunun yıl sonunda 55,0 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Ödemeler dengesindeki açık ve rezervlerdeki daralma, yıllık bazda liranın kırılganlığını artıran ve genel makroekonomik trendi zayıflatan temel faktörler olarak fiyatlanıyor.