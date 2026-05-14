TCMB açıkladı! Rezervlerde 6 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Rapora göre, resmi rezerv varlıkları 8 Mayıs 2026 itibarıyla bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 artarak 171,5 milyar dolara çıktı.

Böylece rezervlerde yaklaşık 6 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Döviz rezervlerinde yükseliş dikkat çekti

TCMB verilerine göre döviz varlıkları yüzde 8 artışla 52,8 milyar dolara ulaştı. Altın rezervleri ise yüzde 1,9 yükselerek 111 milyar dolar seviyesine çıktı.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da 7,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri geriledi

Raporda, kamu sektörünün kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülüklerinde sınırlı düşüş görüldüğü belirtildi. Buna göre kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 0,4 azalarak 128,6 milyar dolara geriledi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,3 düşüşle 61,2 milyar dolara inerken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 1,4 artışla 67,4 milyar dolar oldu.

Swap yükümlülüğü 18,1 milyar dolar

TCMB’nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 18,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.