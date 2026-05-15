145 mağazalı dev AVM satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyım yönetimindeki Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait “Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” için satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu.

İzmir’in popüler alışveriş merkezlerinden biri olan Point Bornova AVM, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile satışa çıkarılacak.

İhale kapsamında AVM işletmesine özgülenmiş mal, hak, varlık ve sözleşmeler ile birlikte toplam 145 taşınmazın satışa dahil olduğu belirtildi. TMSF tarafından açıklanan muhammen bedel ise 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olarak duyuruldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 170 milyon 20 bin TL teminat yatırması gerekecek.

İhale tarihi belli oldu

TMSF’nin ilanına göre son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale ise 17 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Esentepe’de bulunan TMSF binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarf tekliflerinin açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Şartname satın alan yatırımcılar, belirlenen tarihler arasında tesis ziyareti yapabilecek ve bilgi odasından yararlanabilecek. Ayrıca ihalede teklifler yalnızca Türk Lirası üzerinden ve peşin bedelle verilecek.

İhale şartnamesinde, satış bedeline ek olarak yüzde 20 KDV uygulanacağı belirtildi. TMSF ayrıca ihale sürecine ilişkin süre ve şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.