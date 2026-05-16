Türkiye’nin dev mobilya markası el değiştirdi: İstikbal 16,5 milyar TL’ye satıldı

Türkiye mobilya sektörünün en bilinen markalarından biri olan İstikbal Mobilya’nın satış süreci resmen sonuçlandı. TMSF tarafından gerçekleştirilen açık artırmada üç büyük şirket yarışırken, en yüksek teklifi sunan Paşalı Grup ihaleyi kazandı.

Satışın ardından İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Adem Paşalı yönetimindeki Paşalı Grup oldu. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren marka için gerçekleşen satış tutarı ise dikkat çekti.

Şirketin değeri 4 milyar TL arttı

İstikbal Mobilya için daha önce düzenlenen ilk ihalede şirketin muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmişti. Ancak yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle süreç iptal edilmişti.

Son yapılan ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL seviyesine yükseldi.

Rekabet Kurulu izin süreci başlatıldı

TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır."

İnşaattan mobilya sektörüne

1978 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Paşalı Grup, yıllar içinde turizm, otomotiv ve araç kiralama gibi farklı alanlarda büyümesini sürdürdü.

1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, şimdi de İstikbal satın almasıyla mobilya sektöründe önemli bir adım attı.