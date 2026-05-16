Bill Gates'in vakfı Microsoft hisselerinin tamamını sattı

Bill Gates'in vakıf fonu, elinde kalan 3 milyar 200 milyon dolar değerindeki Microsoft hisseleri için satış sürecini tamamladığını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirdi. Cuma günü yapılan resmi açıklamaya göre vakıf fonu, yılın ilk çeyreğinde kalan 7 milyon 700 bin adet hisseyi elinden çıkardı. Bu işlemle birlikte vakfın kurucu ortağı olduğu teknoloji şirketinde hiçbir doğrudan payı kalmadı.

İlgili vakıf fonu geçmiş dönemde varlıklarının büyük kısmını bu hisselerde tutmaktaydı. Fon, 2025 yılının mart ayı itibarıyla 10 milyar 700 milyon dolar değerinde 28 milyon 500 bin adet Microsoft hissesine sahipti. Bu tutar, vakfın toplam portföyünün yaklaşık yüzde 26'sına tekabül etmekteydi. Yatırım kararlarında yetkili olan Bill Gates, geçen yıl vakfın faaliyetlerini 20 yıllık bir süreçte sonlandıracağını ve tüm varlıkların bu süre zarfında harcanacağını duyurmuştu.

Bill Ackman yeni Microsoft pozisyonunu açıkladı

Milyarder serbest fon yöneticisi Bill Ackman'ın yönetim şirketi Pershing Square, Microsoft şirketinde yeni bir pozisyon aldığını duyurdu. Şirketin SEC'e sunduğu 13F bildirimine göre, cuma günü kapanış fiyatı üzerinden yaklaşık 2 milyar 300 milyon dolar değerinde olan 5 milyon 600 bin adet hisse satın alındı.

Ackman, bu pozisyonu yazılım devinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaşanan düşüşle birlikte şubat ayında oluşturmaya başladıklarını belirtti. Pozisyon maliyetinin gelecekteki tahmini kazançların 21 katı seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Ackman, bu yatırımı ana portföy öğesi olarak nitelendirdi.

Microsoft hisseleri, 1 Temmuz 2025 tarihinde kaydettiği tarihi zirvesinden bu yana yüzde 26'nın üzerinde değer kaybetti. Bu gerilemede, yapay zekanın geleneksel yazılımların yerini alabileceği endişeleri ve şirketin yapay zeka alanındaki yüksek sermaye harcamalarının geri dönüşüne yönelik şüpheler etkili oldu.

Yatırımcı platformu Stocktwits verilerine göre bireysel yatırımcı eğilimi nötr seviyede kalırken, mesaj hacmi yüksek seyrediyor. Yapay zekaya yönelik kurumsal harcamalar ve büyük fonların portföy değişimleri, şirketin piyasadaki yıllık yüzde 6,4'lük kaybını besleyerek uzun vadeli finansal trendleri şekillendiriyor.