Irak Türkiye üzerinden petrol ihracatını artırma kararı aldı

Irak, Basra petrolünün Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'ye sevkiyatını artırmayı planlıyor. Kuzey Petrol Şirketi (NOC) yetkililerinden alınan bilgilere göre, sevkiyat kapasitesinin iki hafta içinde önemli ölçüde yükseltilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda Basra'daki Zubair istasyonundan yaklaşık 400 tankerle Kerkük'teki K1 istasyonuna günlük ham petrol taşınmaktaydı.

Kerkük'teki tesislerde 28 ayrı boşaltma noktası petrol kabulü için faaliyet gösteriyordu. Buradan alınan ham petrol, boru hattı şebekesi üzerinden Akdeniz kıyısındaki Ceyhan limanına pompalanmaktaydı. Yetkililer, mevcut altyapının operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla bu teknik düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Irak petrol ihracatı için yeni sevkiyat planı

Plan kapsamında Basra'dan taşınan günlük 90 bin varillik petrol miktarının 140 bin varile çıkarılması öngörülüyor. Bu adımın, ihracat operasyonlarında esneklik sağlaması ve toplam satış hacmini desteklemesi hedefleniyor. Sevkiyatın artırılmasıyla birlikte Türkiye hattı üzerinden yapılan toplam ihracat miktarının da yukarı yönlü ivme kazanması bekleniyor.

Kerkük ve Basra sahalarında üretim kapasitesi

Halihazırda boru hattı üzerinden gerçekleştirilen toplam günlük ihracat 230 bin varil seviyesinde seyrediyor. Bu miktarın 30 bin varili doğrudan Kerkük sahalarından tedarik edilirken, geri kalan bölümü Basra başta olmak üzere güneydeki petrol sahalarından karşılanıyordu. Teknik ekiplerin iki hafta içinde kapasite artışını tamamlaması planlanmıştı.

Söz konusu sevkiyat artışı, Irak'ın enerji altyapısını daha etkin kullanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bölgesel lojistik ağların entegrasyonu, Irak petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında Ceyhan hattının stratejik önemini koruduğunu gösteriyor. İhracat hacmindeki bu genişleme, orta vadede bölgenin enerji ticaretindeki toplam payını ve nakit akışını etkileme potansiyeli taşıyor.