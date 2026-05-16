Yunanistan’da vergi borcu alarmı: Gecikmiş kamu borçları 114,5 milyar Euro'yu aştı

Yunanistan ekonomisinde kamu alacaklarına ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Resmi verilere göre mart 2026 itibarıyla devlete olan toplam gecikmiş vergi borcu 114 milyar 520 milyon euro seviyesine çıktı. Borç stokunda aylık bazda sınırlı bir düşüş görülse de vergi mükellefleri üzerindeki baskının arttığına işaret eden rakamlar dikkat çekti.

Özellikle borçlu vatandaş sayısındaki sert yükseliş öne çıktı. Mart ayında gecikmiş vergi borcu bulunan mükellef sayısı şubat ayına göre yüzde 30,31 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış oranı yaklaşık yüzde 4 oldu.

KDV ve gelir vergisi borçları yükseldi

Yeni oluşan gecikmiş vergi borçlarının büyük bölümünü KDV, gelir vergisi ve diğer doğrudan vergiler oluşturdu. Mart ayında biriken yeni gecikmiş borç miktarı 888 milyon euroya ulaşırken, yalnızca KDV kaynaklı borçlar yüzde 10’dan fazla arttı.

Muhasebe ihlallerine yönelik cezalar, vergi dışı para cezaları ve damga vergilerinde de sert yükselişler kaydedildi. İlk çeyrek genelinde yeni oluşan gecikmiş borç miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 3 milyar euroyu aştı.

Tahsilatta artış dikkat çekti

Borç yükü büyürken devletin tahsilat performansında da artış yaşandı. Mart ayında eski borçlardan yapılan tahsilatlar yıllık bazda yüzde 7,7 yükselerek 335,8 milyon euroya çıktı.

2026’nın ilk çeyreğinde eski ve yeni tüm borçlardan yapılan toplam tahsilat ise 1,78 milyar euroya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10’luk artış anlamına geliyor.