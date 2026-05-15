Bakan Şimşek: Yeni vergi çalışması gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını ifade ederken, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde belirleneceğini vurguladı.

Bloomberg’e verdiği röportajda konuşan Şimşek, yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını, vergi gelirlerindeki artışın ise yüzde 55,6’ya ulaştığını ifade etti. Şimşek, her iki kalemde de gerçekleşmelerin yıl sonu hedeflerinin yaklaşık üçte birine ulaştığını kaydetti.

Vergi gelirlerindeki artışta kurumlar vergisi ve gelir vergisinin öne çıktığını belirten Şimşek, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) ise aynı dönemde yüzde 3 gerilediğini söyledi. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması durumunda vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşabileceğini ifade eden Şimşek, buna rağmen bütçe açığını yüzde 3,5 seviyesinde tutmak için çalışacaklarını dile getirdi.

"Gündemde yeni bir vergi artışı bulunmuyor"

Şimşek, yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğini vurgulayarak, mevcut veriler ışığında bütçe hedeflerinin halen ulaşılabilir olduğunu belirtti. Hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde belirleneceğini ifade etti.

Enflasyonla mücadele kapsamında yıl ortasında sürpriz bir fiyat ayarlaması yapılmayacağını kaydeden Şimşek, “Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” dedi.

"Talep ağırlıklı olarak altında"

Döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, son dönemde vatandaşların dolar ve euroya yönelmediğini, talebin ağırlıklı olarak altına olduğunu söyledi. Şimşek, uygulanan ekonomi programının kur üzerindeki baskıyı sınırladığını savundu.