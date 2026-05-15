Yapay zekada dengeler değişiyor: Anthropic’in değeri OpenAI’ı geçti

Yapay zeka sektöründe rekabet her geçen gün daha da kızışırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic’in, 900 milyar dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolarlık yeni yatırım turu için yatırımcılarla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre yatırım turunun bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Yeni yatırım turuna Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital ve Altimeter Capital liderlik edecek. Kaynaklara göre yatırımcıların her birinin en az 2 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

Üç ayda dev sıçrama

Anthropic’in hızlı yükselişi teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şirket yalnızca üç ay önce 350 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım toplamıştı. Son yatırım turuyla birlikte şirket değerinin yaklaşık üç katına çıkması bekleniyor.

Şirketin gelirlerinde yaşanan sert yükseliş de yatırımcı ilgisini artırdı. Son verilere göre Anthropic’in yıllıklandırılmış gelirlerinin kısa süre içinde 45 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Bu rakam, geçen yıl sonundaki 9 milyar dolarlık seviyenin yaklaşık beş katına işaret ediyor.

OpenAI geride kaldı

Sektörde ChatGPT ile öne çıkan OpenAI’ın son değerlemesinin 852 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. Böylece Anthropic, yeni yatırım turunun tamamlanması halinde en değerli yapay zeka şirketlerinden biri konumuna yükselecek.

Anthropic daha önce Amazon ve Google gibi teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık yatırım desteği almıştı.