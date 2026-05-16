Warren Buffett’tan yıllar sonra sürpriz hamle: Milyarlarca dolarla geri döndü

Berkshire Hathaway, pandemi döneminde tamamen çıktığı havacılık sektörüne yıllar sonra yeniden yatırım yaptı. CNBC’nin aktardığına göre şirket, Delta Air Lines hisselerinde 2,6 milyar doların üzerinde pozisyon aldı. Son alımlarla birlikte Delta, Berkshire portföyündeki en büyük 14’üncü yatırım oldu.

Warren Buffett, 2020 yılında Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle havacılık sektöründeki tüm yatırımlarını satarak dikkat çeken bir karar almıştı. Berkshire Hathaway o dönemde Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines ve Southwest Airlines’taki toplam değeri 4 milyar doları aşan hisselerini elden çıkarmıştı.

Buffett, söz konusu satış kararını açıklarken pandeminin seyahat alışkanlıkları ile tüketici davranışlarında kalıcı değişim yaratacağını düşündüğünü belirtmişti.

Teknoloji hisselerinde artış

Şirketin son çeyrekte yaptığı portföy değişikliklerinde teknoloji ve enerji yatırımları da öne çıktı. Berkshire Hathaway, enerji şirketi Chevron Corporation’daki payını azaltırken, Alphabet Inc. yatırımlarını büyüttü. Bu hamle sonrası Alphabet, Berkshire portföyündeki en büyük yedinci yatırım konumuna yükseldi.

Şirket ayrıca Macy's hisselerinde yaklaşık 55 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı.

Amazon ve Visa’da satış

Berkshire Hathaway son çeyrekte bazı önemli hisselerde satış gerçekleştirdi. Şirket, daha önce küçültmeye başladığı Amazon yatırımını tamamen sonlandırdı. Ayrıca Visa Inc. ve Mastercard hisselerinde de kayda değer satışlar yapıldı.

Şirketin tamamen çıktığı diğer yatırımlar arasında UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino's Pizza ve Charter Communications yer aldı.

Todd Combs detayı dikkat çekti

Uzmanlar, Berkshire portföyündeki yoğun satışların bir kısmının şirketten ayrılan üst düzey yatırım yöneticisi Todd Combs ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Uzun yıllar Berkshire Hathaway bünyesinde yatırım yöneticiliği yapan ve aynı zamanda Geico CEO’luğu görevini üstlenen Combs’un, 2025 sonunda JPMorgan Chase’e geçmek üzere şirketten ayrıldığı belirtilmişti.

Portföy yönetiminde görev alan bir diğer isim Ted Weschler’ın ise hisselerin yaklaşık yüzde 6’lık bölümünü yönetmeye devam ettiği ifade edildi.

Buffett yatırım ortamından memnun değil

Berkshire Hathaway’in nakit rezervinin 400 milyar dolarlık rekor seviyeye yaklaştığı belirtilirken, Warren Buffett mevcut piyasa koşullarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Buffett, “Şu anki yatırım ortamı bizim için hiç de ideal değil” ifadelerini kullandı. Şirketin yeni CEO’su Greg Abel ise büyük yatırımlar ve sermaye dağılımı kararlarında Buffett’a danışmayı sürdürdüklerini söyledi.