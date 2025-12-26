Bakan Şimşek enflasyon beklentilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin aralık ayı Sektörel Enflasyon Beklentisi anketini değerlendirerek, son bir yılda beklentilerin tüm kesimlerde gerilediğini, bu gerileme ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB tarafından açıklanan "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin aralık ayı sonuçlarını değerlendirdi.
Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede son 1 yılda enflasyon beklentilerinin hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan ve piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğini kaydetti.
Şimşek, beklentilerdeki bu iyileşme eğiliminin ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Bakan Şimşek, arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Şimşek paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:
Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."