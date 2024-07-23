Bakan Şimşek swap stoklarını yorumladı: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bankalarlarla swap stokunun büyük oranda gerilediğini belirterek süreni dezenflasyon sürecine katkı sağladığını kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda hükümetin uyguladığı ekonomi programına değindi.
Şimşek, kararlılıkla uygulanan program sayesinde risklerin azaldığını, finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü kaydetti.
Bakan, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" bilgini verdi.
Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.