Bakan Şimşek, TŞOF Genel Başkanı Yiğiner’i kabul etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcıları Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ve Zekeriya Kaya, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı’yı ziyaret etti. Ziyarette; TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ile TŞOF Genel Müdürü Sezgin Cüneyt Yeşilkaya da hazır bulundu.

Taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüsü esnafının talepleri en üst düzeye doğrudan iletildiği belirten TOFŞ yetkilileri toplantıya ilişkin; büyükşehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksi, minibüs ve servis esnafını doğrudan ilgilendiren basit usulden gerçek usule geçiş ön gören karar, özel halk otobüsçüsü esnafının gelir desteğinin artırılması talebi ile mevcut vergi uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerileri, Mehmet Yiğiner tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e kapsamlı şekilde aktarıldığı belirtildi.

"Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişare ve temasları kararlılıkla sürdüreceğiz"

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner; Bakan Şimşek’in konulara gösterdiği ilgi, çözüm odaklı yaklaşım ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sektörünün sürdürülebilirliği adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduklarını belirtti. Yiğiner ayrıca, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişare ve temasların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Esnafımızın ayakta kalması, sektörün geleceği için önceliğimizdir"

Esnafın ayakta kalması, sektörün geleceği için öncelikleri olduğunu ifade eden TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e nazik kabulleri, ilgileri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.