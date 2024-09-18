Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 milyar liralık sahte faturaya kıskaç haberine ilişkin olarak, vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Şimşek, X hesabından söz konusu habere yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz." dedi.