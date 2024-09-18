Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, X hesabından söz konusu habere yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz." dedi.