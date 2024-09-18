  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 milyar liralık sahte faturaya kıskaç haberine ilişkin olarak, vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, X hesabından söz konusu habere yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Yapay zekanın da desteğiyle sahte faturayla vergi kaçakçılığı yapanların tespitinde ve cezalandırılmasında daha etkili yöntemleri devreye alıyoruz." dedi.

Maliye'den 3 milyar liralık sahte fatura tespiti: Vergi müfettişlerine ek yetki gündemdeMaliye'den 3 milyar liralık sahte fatura tespiti: Vergi müfettişlerine ek yetki gündemdeEkonomi

 