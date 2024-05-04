Bakan Şimşek: Veriler iyileşiyor; yüzde 35'lik enflasyonda iyimserim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki 8'inci Türk-Alman Ekonomi Günü’ne katıldı. Kısa Dalga yazarı Banu Güven, etkinlikte Şimşek'le görüşmesini kaleme aldı.

Güven, Şimşek'e “Yüzde 35 enflasyon hedefi gerçekçi mi?” diye sorduğunu, bakanın da “Bu orana ulaşabileceğimize inanıyorum. Ben iyimserim” dediğini yazdı.

Şimşek, "Yazın enflasyon zaten düşecek. Sonrasında yeniden artış beklentisi yok mu?” sorusuna ise “12 aylık bir süreçten söz ediyorum. Bir yıl içinde bunu başarabiliriz. Veriler iyileşiyor” diye cevap verdi.

'Yaz aylarından itibaren hissedilecek'

Güven, Şimşek’e "İyimser enflasyon hedefinize, geçim sıkıntısı çeken halk nasıl inanacak?” sorduğunu belirterek şunları yazdı: "Bakan Şimşek de bunun kolay olmadığının farkında, ama yine bir yıla yayılacak bir sürece vurgu yaptı. Ekonomideki düzelmenin yaz aylarından başlayarak hissedileceğini söyledi. Bakan Şimşek, bu sorum üzerine, enflasyonu düşürebilecek bir faktör olarak azalan cari açığa da işaret etti.

'Maliyetin düşmesi gerek'

'Peki enflasyon yüzde 35 oldu diyelim, bu fiyatlara nasıl yansıyacak?' Yani halk zamdan kurtulacak mı? Biliyorum, bakan da biliyor, cevabı içeriği itibariyle zor bir soru. Yanımızdaki iş insanlarından biri 'Onun için maliyetlerin düşmesi gerek' dedi, bakan onayladı.

(...)

Almanya’nın son dönemde Türkiye’ye olan muhabbetinin arttığını farketmeyen yoktur. Bakan Şimşek’e, 'Almanya’nın Türkiye’ye ilgisi neden arttı? Bunun ardında henüz göremediğimiz gelişmeler mi var?' diye sorduğumu da aktarayım. Şimşek, 'Dünyada tedarik zincirleri kırılıyor. ABD’nin Çin politikası, Türkiye’nin küresel tedarik açısından önemini artırdı' diye konjonktüre işaret eden bir cevap verdi, ama konu bundan ibaret değil elbette."