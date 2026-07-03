Bakan Şimşek'ten enflasyon sonrası kritik mesaj: Süreç yeniden başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek, haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak gerçekleştiğini belirterek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını ifade etti.

Yıllık enflasyonun haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 seviyesine indiğini bildiren Şimşek, küresel enerji fiyatlarında arz şokları nedeniyle yaşanan artışın dezenflasyon sürecini kesintiye uğrattığını ancak sürecin yeniden başladığını kaydetti.

Gıda ve akaryakıt fiyatları enflasyonu destekledi

Şimşek, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 arttığını belirtti. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de enflasyon görünümünü desteklediğini ifade etti.

"Dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz"

Yılın kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şimşek, emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün dezenflasyon sürecine katkı sunacağını söyledi.

Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda ekonomi politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.