Bakan Şimşek'ten enflasyon sonrası kritik mesaj: Süreç yeniden başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu. Küresel enerji fiyatları kaynaklı kesintinin ardından dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını belirten Şimşek, gıda fiyatlarındaki sınırlı artış ve akaryakıttaki düşüşün enflasyon görünümünü desteklediğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.
Şimşek, haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak gerçekleştiğini belirterek, dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını ifade etti.
Yıllık enflasyonun haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 seviyesine indiğini bildiren Şimşek, küresel enerji fiyatlarında arz şokları nedeniyle yaşanan artışın dezenflasyon sürecini kesintiye uğrattığını ancak sürecin yeniden başladığını kaydetti.
Gıda ve akaryakıt fiyatları enflasyonu destekledi
Şimşek, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 arttığını belirtti. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de enflasyon görünümünü desteklediğini ifade etti.
"Dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz"
Yılın kalanına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şimşek, emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün dezenflasyon sürecine katkı sunacağını söyledi.
Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda ekonomi politikalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.
Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 3, 2026
Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti.
Taze meyve ve sebze… pic.twitter.com/4wXWQlRikb