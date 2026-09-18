Bakan Şimşek'ten piyasalar için 'sistemik risk yok' mesajı: Yapısal bir sorun bulunmuyor

Bakan Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendiriyor...

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Piyasalarda yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.

-Serbest fon nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan. Bunlara hedge fon diyebiliriz. Oradaki regülasyon daha gevşek. 2019 yılından itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayınca bu alan büyüyor. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2038 fon var Türkiye'de bunların 131'inden bahsediyoruz.

-Sistemik bir risk yok. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi açıklandı ağustos sonunda. Bazı konularda geçiş süreçleri var. Piyasanın uyum sağlaması için bu süreçler de normaldir. Bir kere teminat yapısı güçlendirildi.

-Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Sistemik risk yok derken bunu kastediyorum, müdahale edilen kısım toplam fon birikiminin yüzde 10-11'ine denk geliyor.

"Sorunlu alanı karantinaya aldık"

-Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin piyasanın tamamına yayılmaması için çok güçlü tedbirler devreye alındı. Ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Sorunlu alanı karantinaya aldık.

-Yatırımcıların tasarrufları korunacak. Tasarruf finansman şirketindeki alan farklı, bankacılık benzeri bir alan, orada farklı süreç işler. Orada zaten portföy yönetim şirketiyle ilişkili kuruluş var, Katılımevim, Birevim bu alanda faaliyet gösteriyor, Emlak Katılım dün süreç başlattı, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.

-Dünyada da bu konuda bir takım değerlendirmeler var. IMF-Dünya Bankası G20 toplantılarında son yıllarda bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin. Orada çok hızlı bir büyüme var ve ilave tedbir çalışması yapılacak. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Dünya bunu söylüyor, sadece Türkiye için söylemiyorum.

-Serbest fon alanı çok daha katı kurallara bağlanmıştır. Teminat konusu, Takasbank çerçevesi, tüm bunlar ama en önemli konu şeffaflık. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de yakından takip edeceğiz.

-Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygılıyız. Yani yüksek risk, yüksek getiri peşinde koşanlar olabilir. Buna saygılıyız. Uyarılarda da bulunduk, finansal okuryazarlığa çok güçlü yatırım yaptık.

-Banka dışı finans sektöründe şu anda bir sorun yok. Bu alan hızlı büyüyor, yakından izlenmesi, kaynakların doğru alanlarda tutulması lazım. Özellikle vatandaşların rağbet gösterdiği alanlarda korumanın daha güçlü olması bizim için esastır.

"Piyasada güven devam ediyor"

-Bizim.bu tür senaryolara karşı sadece A değil, B, C planlarımız var. Merkez Bankamız "gereken likiditeyi sağlayacağım" dedi. Likidite çok önemli, orada gerekeni yaptık. İkinci olarak BDDK bankaların kendi hisselerini alması halinde çekirdek sermayeden düşülmeyeceğine dair bir adım attı. Banakalrın elini rahatlattı. SPK zaten gereken hızda sorumlu alanı karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Piyasada güven devam ediyor.

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