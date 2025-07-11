Bakan Uraloğlu: 5G’de yerli ve milli ürün kullanımı zorunlu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirmesi kapsamında, üretici firmaların yerli üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak işletmecilere yerli ve milli ürün kullanımı konusunda yükümlülükler getirileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yatırım ortamını güçlendirmeyi amaçlayan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı çerçevesinde haberleşme ve iletişim altyapısına yönelik atılacak adımları değerlendirdi.

Bu kapsamda fiber altyapının yaygınlaştırılması için yeni destek mekanizmalarının oluşturulacağını belirten Uraloğlu, özellikle ticari olarak cazip olmayan bölgelerde finansal destek modeli geliştirileceğini ifade etti.

Ayrıca, pasif altyapı kurulumunun hızlandırılması ve geçiş izinlerinin sadeleştirilmesi için Elektronik Haberleşme Kanunu’nda değişiklik yapılacağını duyurdu.

5G yetkilendirmesinde yeni dönem

YOİKK 2025 Planı’nda 5G teknolojisi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bakan Uraloğlu, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla kamu kurumları ve özel sektörle istişare yapılacağını, ayrıca yetkilendirme süresi, frekans tahsisi, kapsama yükümlülükleri ve ihale zamanlamasının netleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"5G yetkilendirmesi kapsamında üretici firmaların yerli üretim kapasiteleri de dikkate alınarak, yerli ve milli ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına yönelik yükümlülükler tespit edilecek. Bakanlık olarak bu kapsamda strateji ve politika kararı alacağız."