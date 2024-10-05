Bakan Vedat Işıkhan: İstihdamda rekor kırıyoruz, işsizlik tek hanelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programı kapsamında İstanbul Arnavutköy'de sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçmesine rağmen istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Işıkhan, "İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlere rağmen yatırım, üretim ve istihdam politikalarını sürdürdüğünü belirterek, işsizlik oranının son 15 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen vatandaş sayısının bu yıl 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

İşsizliği azaltma hedefi

İşsizlik oranını 2024 sonunda yüzde 9,3'e indirmeyi hedeflediklerini belirten Işıkhan, kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar için istihdam teşviklerinin uzatıldığını ve asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Sanayi sektörüne teşekkür ve hedef vurgusu

Sanayici ve iş insanlarının Türkiye'nin milli kalkınma hedeflerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Işıkhan, "Sanayi sektörü bu sürecin en önemli aktörlerinden biridir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vizyonu doğrultusunda enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmeye yönelik desteklerin süreceğini, nitelikli işgücü yetiştirme ve iş sağlığı-güvenliği konularında daha güçlü adımlar atacaklarını belirtti. Coğrafi konum avantajı sayesinde Türkiye'nin üretim ve lojistik üssü olma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Işıkhan, bu hedeflere ulaşmak için azimle çalışacaklarını vurguladı.