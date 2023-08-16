Bakan Yılmaz: Bütçe açığını AB standartlarında tutmaya gayret gösterdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından önemli satır başları:

- Son 2 ayda en önemli gelişmelerden bir tanesi risk primindeki düşüş olmuştur. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin daha düşük seviyelere gerilemesi öngörülmektedir.

-KOBİ'lere ayrı bir önem ve öncelik atfediliyor. Bir taraftan daha düşük enflasyon ve tek haneli enflasyon hedeflerken bir taraftan da resesyona düşmeden üretimimizi koruyarak büyümeliyiz.

-Bütçe açığını AB standartlarında tutmaya ve bu çerçevede bir takım tedbirler almaya gayret gösterdik. Deprem harcamaları bütçede yapısal bir bozulmaya yol açmıyor. Ancak her yıl harcama gerektiren yapısal konum bozan harcamaları sorun teşkil ediyor. Bu konuda belli tedbirler aldık.