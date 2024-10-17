Bakan Yumaklı duyurdu: IPARD III programı ile 211 projeye 1,9 milyar lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında gerçekleştirilen ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, değerlendirme süreci tamamlanan projelerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak.

Destek verilecek projeler, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" kapsamında yer alıyor. Yumaklı, farklı illerdeki girişimcilerin bu yatırımlarla hem tarımsal üretimi hem de kırsal kalkınmayı güçlendireceğini belirtti.

Bakan Yumaklı, 211 girişimcinin projelerini hayata geçirerek yaklaşık 4 milyar lira değerinde yatırım yapacaklarını ifade etti. Bu yatırımların Türkiye’nin tarım ve kırsal kalkınma gücüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.