Bakan Yumaklı duyurdu: Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin gıda arz güvenliği başta olmak üzere, üretimi daha iyi seviyelere getirmek için tarımda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti ve ekledi: "2024 yılı tarımsal ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru gittiğini belirtmek istiyorum. Tarımsal üretim desteklemeleri artık 3 yıllığına ve üretim sezonu başlamadan önce açıklanmış oldu. Bu da yine ilk olarak yapılanlardan biri. Desteklerin nakdi olarak verilmesi uygulamasını da tekrar yürürlüğe soktuk. En önemlisi de gençlerimizin ve kadınların üretimin içinde olmasını sağlamak adına birçok pozitif ayrımcılık yaptık."

Şeker pancarı alım fiyatları açıklanıyor

Konyalı çiftçilerin şeker pancarı alım fiyatına ilişkin beklentisine de dikkati çeken Yumaklı, "İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak belirleyip açıklamış olacağız" ifadesini kullandı.

Su stresi altında olan bir ülkeyiz

Yumaklı, suyun hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Elimizdeki suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmazsak çok değil, sadece 5-6 sene sonra bugünkünden çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz. Sulama konusundaki davranış biçimlerimizden bahsediyorum. Bir tarafta vahşi sulama, bir tarafta damla sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını üreticilerimize veriyor. Sulama kanallarını, kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor. Belediyelerimizin kayıp kaçak konusunda ulusal su kurulu başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha kullanılması da yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi. 1313 metreküplük kişi başına düşen suyla su stresi altında olan bir ülkeyiz. Eğer suyumuzu yönetmezsek 1000 metreküpün altına düştüğünde kategori olarak su fakiri olan ülkeler arasına girmemiz işten bile değil"