Bakan Yumaklı: İhracatta pestisit kaynaklı geri dönüşler yüzde 74 azaldı

MUĞLA-DÜNYA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğ­la’nın Fethiye ilçesinde­ki biyolojik mücadele tesisinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2026 yılında 140 milyon ton bit­kisel üretim hedeflediğini belir­terek, üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin za­rarlılar olduğunu söyledi. Zarar­lılarla mücadelede pestisit kul­lanımının kontrollü yapılması­nın hem üretim hem de ihracat açısından kritik önem taşıdığı­nı ifade eden Yumaklı, ihracatta kalıntı riskini azaltmaya yöne­lik uygulamaların sonuç verme­ye başladığını dile getirdi.

Kalıntı Eylem Planı ihracata yansıdı

Sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu 15 ilde Kalıntı Ey­lem Planının uygulandığını be­lirten Yumaklı, 1 Temmuz iti­barıyla B Reçete sisteminin de devreye alındığını söyledi. Zirai ilaçların kontrolsüz kullanımını önlemeyi amaçlayan uygulama­lar sayesinde Avrupa Birliği’nin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında ihracattan geri dö­nen ürün oranının son beş yıl­da yüzde 74 azaldığını açıklayan Yumaklı, hedeflerinin bu oranı daha da aşağı çekmek olduğunu kaydetti.

Biyolojik mücadeleye 1,9 milyar lira destek

Kimyasal mücadele yerine bi­yolojik ve biyoteknik yöntemle­rin yaygınlaştırıldığını belirten Yumaklı, son 15 yılda bu alanda­ki uygulamalara 1,9 milyar lira­lık destek sağlandığını söyledi. Tarımsal Araştırmalar ve Poli­tikalar Genel Müdürlüğü (TA­GEM) bünyesindeki enstitüler­de kahverengi kokarca, Akdeniz meyve sineği ve turunçgil zarar­lılarına karşı faydalı böcek üre­tildiğini aktaran Yumaklı, fın­dıkta yürütülen entegre müca­dele sayesinde yaklaşık 9 milyar liralık ürün kaybının önüne ge­çildiğini ifade etti.

Faydalı böcek üretimi yaygınlaştırılacak

Fethiye’de faaliyet gösteren biyolojik mücadele tesisini ör­nek gösteren Yumaklı, faydalı böcek üretiminin hem ithalatı azaltacağını hem de sürdürü­lebilir tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtti. Bu alan­daki girişimlerin desteklenme­ye devam edeceğini ifade eden Yumaklı, genç girişimcilerin tarımsal üretime yönelmesin­den memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rakamlarla uygulamanın etkisi

* %74: Son 5 yılda ihracattan geri dönen ürün oranındaki düşüş

* 15 il: Kalıntı Eylem Planı’nın uygulandığı üretim merkezi

* 1 Temmuz: B Reçete uygulamasının başladığı tarih

* 1,9 milyar TL: Son 15 yılda biyolojik ve biyoteknik mücadeleye verilen destek

* 9 milyar TL: Fındıkta entegre mücadeleyle önlenen tahmini ekonomik kayıp

* 140 milyon ton: 2026 yılı bitkisel üretim hedefi