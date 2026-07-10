Bakan Yumaklı: İhracatta pestisit kaynaklı geri dönüşler yüzde 74 azaldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisit kalıntısını azaltmaya yönelik uygulanan Kalıntı Eylem Planı ve B Reçete sistemi ile ihracatta geri dönen ürün oranının son beş yılda yüzde 74 azaldığını açıkladı.
MUĞLA-DÜNYA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki biyolojik mücadele tesisinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2026 yılında 140 milyon ton bitkisel üretim hedeflediğini belirterek, üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin zararlılar olduğunu söyledi. Zararlılarla mücadelede pestisit kullanımının kontrollü yapılmasının hem üretim hem de ihracat açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, ihracatta kalıntı riskini azaltmaya yönelik uygulamaların sonuç vermeye başladığını dile getirdi.
Kalıntı Eylem Planı ihracata yansıdı
Sebze ve meyve üretiminin yoğun olduğu 15 ilde Kalıntı Eylem Planının uygulandığını belirten Yumaklı, 1 Temmuz itibarıyla B Reçete sisteminin de devreye alındığını söyledi. Zirai ilaçların kontrolsüz kullanımını önlemeyi amaçlayan uygulamalar sayesinde Avrupa Birliği’nin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kapsamında ihracattan geri dönen ürün oranının son beş yılda yüzde 74 azaldığını açıklayan Yumaklı, hedeflerinin bu oranı daha da aşağı çekmek olduğunu kaydetti.
Biyolojik mücadeleye 1,9 milyar lira destek
Kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin yaygınlaştırıldığını belirten Yumaklı, son 15 yılda bu alandaki uygulamalara 1,9 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki enstitülerde kahverengi kokarca, Akdeniz meyve sineği ve turunçgil zararlılarına karşı faydalı böcek üretildiğini aktaran Yumaklı, fındıkta yürütülen entegre mücadele sayesinde yaklaşık 9 milyar liralık ürün kaybının önüne geçildiğini ifade etti.
Faydalı böcek üretimi yaygınlaştırılacak
Fethiye’de faaliyet gösteren biyolojik mücadele tesisini örnek gösteren Yumaklı, faydalı böcek üretiminin hem ithalatı azaltacağını hem de sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtti. Bu alandaki girişimlerin desteklenmeye devam edeceğini ifade eden Yumaklı, genç girişimcilerin tarımsal üretime yönelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Rakamlarla uygulamanın etkisi
* %74: Son 5 yılda ihracattan geri dönen ürün oranındaki düşüş
* 15 il: Kalıntı Eylem Planı’nın uygulandığı üretim merkezi
* 1 Temmuz: B Reçete uygulamasının başladığı tarih
* 1,9 milyar TL: Son 15 yılda biyolojik ve biyoteknik mücadeleye verilen destek
* 9 milyar TL: Fındıkta entegre mücadeleyle önlenen tahmini ekonomik kayıp
* 140 milyon ton: 2026 yılı bitkisel üretim hedefi