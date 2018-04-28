Bakandan istihdam müjdesi

28 Nisan 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmasında istihdam müjdesi verdi.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Arslan, "Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Böylece 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek. İşte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inşallah, büyümeye devam edecek. 5 bin kişilik alımla PTT'mize, kurumumuza, bakanlığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA