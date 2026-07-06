Bakır ve demir fiyatları haftaya yükselişle başladı

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Küresel piyasalarda metal fiyatları, Asya’daki erken işlemlerde yükseliş kaydetti. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,6 artışla 13.446,50 dolara çıktı. Dalian Emtia Borsası’nda eylül vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 0,4 yükselerek ton başına 740 yuan seviyesini gördü. ABD’de haziran ayına ilişkin zayıf tarım dışı istihdam raporu, Federal Rezerv’in faiz sıkılaştırmasını erteleyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Dolardaki zayıflama, dolar üzerinden fiyatlanan emtiaların yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor. Düşük stok verileri ise piyasada arz sıkışıklığının sürdüğüne işaret ediyor. Çin piyasasında bakır çubuklara yönelik alt talep istikrarını korurken, nihai tüketimde henüz güçlü bir ivme görülmüyor. Makroekonomik duyarlılıktaki iyileşme ve düşük stok seviyeleri, metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü etki yaratıyor.

Çin çelik talebi metal fiyatları üzerinde belirleyici oluyor

Demir cevheri piyasasında Çinli çelik fabrikalarının kısa vadeli talebi, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Ancak çelik sektöründeki bol arz ve zayıflayan kar marjları, demir cevherindeki kazançları sınırlıyor. Fabrikalarda karlılık oranlarının bozulması, ilerleyen aylarda demir cevheri talebinin yumuşayabileceği beklentisini artırıyor. Çin çelik endüstrisindeki gelişmeler, metal fiyatları açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Demir cevheri tarafında yerel üretim dengeli seyrediyor

Yerel demir cevheri üretimi genel olarak yatay seyrini sürdürüyor. Limanlarda biriken yüksek stoklar ise endüstriyel piyasa duyarlılığı üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, metal fiyatlarındaki seyrin arz-talep dengesi ve Çin’deki çelik üretim eğilimiyle şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor. Çelik üreticilerinin hammadde alım stratejileri de şirketlerin kar marjlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

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