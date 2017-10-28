Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda geri sayım

28 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de ilk resmi tren seferi yapılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında taşınacak yükün yıllık 50 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

Demiryolu hattı, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje oldu.

2007 yılında ihalesi yapılan ve Temmuz 2008'de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projede Türkiye'den Gürcistan'a ulaşım sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan sınırlarında bulunuyor.

Hat ile Ortadoğu, Marmaray üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor. Söz konusu projeyle Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar taşıma geliri elde etmesi hedefleniyor. Hattın hizmete alınmasıyla 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınacak. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projeyle Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebileceğini belirtti. Arslan, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki illerin gelişimi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.