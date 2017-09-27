Bakü-Tiflis-Kars'ta yılda 1 milyon yolcu bekleniyor

27 Eylül 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi kapsamında Tiflis-Kars istikametinde gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.

Test sürüşü sırasında Bakan Arslan'a, Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia ile Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov da eşlik etti.

Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin kesintisiz Tiflis'ten Kars'a gitmesine test anlamında eşlik ediyoruz. 19 Temmuz'da parça parça yaptığımız seyahatlerdeki tüm eksikliklerin giderildiğini görüyoruz. Bundan sonra kesintisiz test taşımacılığı yapılacak aşamaya gelmiş durumdayız. Projenin bugüne gelmesini sağlayan diğer bakanlarıma teşekkür ediyorum, adeta bir rüyayı, bir tarihi gerçekleştirdiler." şeklinde konuştu.

Çalışmalar neticesinde başlangıçta 1 milyon, gelecek süreçlerde yaklaşık 6,5 milyon yolcu taşınmasının öngörüldüğünü dile getiren Arslan, ilk aşamada 3,5-4 milyon ton olan yıllık yük taşıma kapasitesinin de ilerleyen dönemlerde 15-20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Arslan, yük taşımacılığının ilk aşamasında test sürüşlerinin gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üç ülkeyle komşu bölgelerdeki diğer ülkelerin de bu hatta alışması ve yük verme süreçleri biraz zaman alabilecek. Denizden ve alternatif yollardan 100 milyonlarca tonla ifade edilen bir yük hareketi var. Onlarla kıyaslandığında proje çok avantaj sağlayacak. Hedefimiz, 100 milyon tonluk yük hareketinden ciddi bir oranı Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden hedef pazarlara eriştirmek. Süre ve tarife avantajıyla ekonomik olmayan taşımalar da ekonomik hale gelecek."

Kaynak: AA