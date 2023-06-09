Bank of America 'sıcak para' için şartları sıraladı

ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America (BofA), TL’de uzun pozisyon almak ya da 10 yıl vadeli yerel tahvil almak için dört şart sıraladı.

Şartlardan ilki, Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinin yüzde 40 ve üzeri seviyeye çekilmesi. Bu oran şu an yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor.

Resmi tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 39,59 olduğu düşünülürse, BofA, enflasyonun üzerinde faiz istiyor.

BofA stratejistlerinin dün yayımladığı notta “Cari dengede sürdürülebilir seviyede istikrar sağlayabilmek amacıyla iç talebin yeterli düzeyde zayıflatılması için politika faizi en az yüzde 40 olmalı” dendi.

'Dolar 25’i aşmalı'

Dolar/TL için ‘adil değer’ tahminini 24 olarak açıklayan BofA’nın ikinci şartı, dolar/TL’nin 25’i aşması.

Bankanın üçüncü şartı, döviz piyasasında dolaylı müdahalelere son verilmesi ve şirketlerin dolar alımına getirilen kısıtlamaların kaldırılması.

Ekonomi yönetimi, son yıllarda döviz alımına dönük ciddi kısıtlamalar getirmiş, döviz fazlası olan şirketlerin ucuz kredi almasını zorlaştırmıştı.

BofA’nın dördüncü şartı, dolar için küresel görünümün yukarı yönlü olmaması.

Stratejistlerin notunda, “Beklentiler iyimser olmaya devam ederse ve ileri sürülen politikaların ortodoksi ile uyumlu olması beklenirse, uzun vadede hala gidilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz” denildi.