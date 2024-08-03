Banka devleri tahminlerini açıkladı: Fed ne kadar faiz indirecek?

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesinin ardından yatırım bankalarına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yaklaşıyor.

Politika faizini 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutan Fed, Temmuz 2023'ten art arda 8 toplantıda faizi değiştirmedi.

CNBC'e'nin aktardığına göre, ABD istihdam verisinin ardından bankalar faiz indirimi için tahminlerini paylaştı.

ABD'li Bank of America, Fed'in bu yıl eylül ve aralıkta faiz indirimi yapmasını bekliyor. BofA, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

JPMorgan, Fed'in hem eylül hem kasım ayında 50 baz puan faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs, Fed'in eylül, kasım ve aralıkta art arda üç kere 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Citi, Fed'in eylül ve kasım aylarında yarım puanlık faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Yatırımcılar, Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ile politikayı gevşetmeye başlayacağını fiyatlıyorlar.

CME Fed Watch'a göre, piyasalar eylülde yüzde 78 ihtimalle faiz indirimini fiyatlıyor. Kasım ve aralık ayında da 25'er baz puan daha faiz indirimi bekleniyor.