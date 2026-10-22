Bankacılıkta dikkat çeken tablo: Krediler artarken kart borçları geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 16 Ekim haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi bir haftada 41 milyar 710 milyon lira arttı.

Böylece önceki hafta 28 trilyon 636 milyar 794 milyon lira olan toplam kredi hacmi, 28 trilyon 678 milyar 504 milyon liraya yükseldi.

Bankalardaki mevduat 33 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bankalar arası işlemler dahil, bir haftada 761 milyar 408 milyon lira artış gösterdi. Önceki hafta 32 trilyon 346 milyar 964 milyon lira seviyesinde bulunan mevduat hacmi, 33 trilyon 108 milyar 372 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredileri 23,6 milyar lira azaldı

Toplam kredi hacmindeki artışa rağmen tüketici kredilerinde düşüş kaydedildi. Tüketici kredilerinin toplam tutarı bir haftada 23 milyar 583 milyon lira gerileyerek 3 trilyon 489 milyar 142 milyon liraya indi. Bu tutarın 2 trilyon 600 milyar 456 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluştururken konut kredileri 846 milyar 919 milyon lira, taşıt kredileri ise 41 milyar 767 milyon lira olarak hesaplandı.

Kredi kartı borçlarında 81,6 milyar liralık düşüş

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da aynı dönemde 81 milyar 566 milyon lira azalarak 3 trilyon 390 milyar 246 milyon liraya geriledi.

Kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 317 milyar 876 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 72 milyar 369 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu. Öte yandan taksitli ticari krediler 32 milyar 508 milyon lira artarak 4 trilyon 361 milyar 749 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacaklar 945 milyar lirayı geçti

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar bir haftada 16 milyar 860 milyon lira artarak 945 milyar 610 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu alacakların 694 milyar 414 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 7 milyar 963 milyon lira artışla 6 trilyon 150 milyar 555 milyon liraya ulaştı.