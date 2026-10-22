Altında yeni güvenli liman arayışı: Dünyanın zenginleri rotayı değiştirdi

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Dünyanın varlıklı yatırımcıları, savaşlar ve ekonomik belirsizlikler karşısında servetlerini korumak için yeni adresler arıyor. Son dönemde fiziki altınlarını ülkelerinin dışında saklamayı tercih eden zenginlerin öne çıkan tercihlerinden biri Singapur oldu.

ABD, Avrupa ve Orta Doğu'dan yatırımcılar, siyasi risklerden uzaklaşmak ve varlıklarını farklı ülkelerde güvence altına almak amacıyla altınlarını Singapur'daki özel kasalara taşıyor.

Singapur'daki altın miktarı 16 kat arttı

Kıymetli metal şirketi J. Rotbart & Co.'nun tahminlerine göre Singapur'da özel kuruluşlar tarafından saklanan altın miktarı, 2014'ten bu yana yaklaşık 16 kat artarak 2025'te 800 metrik tonu geçti. Bu büyümede özellikle Avrupa'dan gelen altınlar etkili oldu. Şirket, altın stoklarının 2026 ve 2027'de de artmasını bekliyor.

Altınlar yüksek güvenlikli kasalarda saklanıyor

Singapur'da faaliyet gösteren Silver Bullion'un altı katlı yüksek güvenlikli kasası, dünya genelindeki yıllık altın arzının yaklaşık yüzde 10'unu depolayabilecek kapasiteye sahip. Şirketin müşterilerine ait altın miktarı, 2020 başından bu yana üç katına çıkarak eylülde 8,6 tona ulaştı. Bu altının yaklaşık yüzde 90'ı yabancı yatırımcılara ait.

ABD ve Avrupa'dan talep hızla artıyor

Altın saklama hizmeti sunan şirketler, özellikle Batılı yatırımcıların ilgisinde belirgin bir artış yaşandığını bildiriyor.

J. Rotbart & Co.'ya göre Batılı müşterilerin internet üzerinden yaptığı başvurular son bir yılda üç katına çıktı. Indigo Precious Metals ise Avrupa ve ABD'deki varlıklı yatırımcılardan gelen altın talebinin yaklaşık yüzde 25 arttığını açıkladı.

Singapur altın ticaretinde Hong Kong'a rakip oluyor

Singapur yönetimi, artan talebi ülkeyi Asya'nın önde gelen altın ticaret ve saklama merkezlerinden biri haline getirmek için değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda altın işlemlerine yönelik altyapı ve güvenli depolama hizmetleri geliştirilirken Hong Kong ile rekabet de güçleniyor.

Singapur'un altın ithalatı ağustos itibarıyla yıllık yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı. Bununla birlikte ülkeye yönelen altın miktarı, küresel altın piyasasının toplam büyüklüğüne kıyasla halen sınırlı düzeyde bulunuyor.