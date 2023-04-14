Bankada unuttuğunuz paranız olabilir! Kontrol etmek için yapmanız gerekenler…

Bankalarda tutulan Türk Lirası, kıymetli maden veya döviz cinsinden varlıklara mevduat adı verilir. Mevduatlar süreli veya süresiz olarak bankalarda tutulabilir. Fakat kimi durumlarda mevduat hesapları zaman aşımına uğrar. Hesapların zaman aşımına uğraması hâlinde kişiler, mevduatları üzerindeki tüm haklarını kaybetmiş kabul edilir. Peki, hangi durumda mevduatlar zaman aşımına uğrar?

Mevduat Zaman Aşımı Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre mevduat hesaplarına zaman aşımı işlemi gerçekleştirilebilir. Zaman aşımı işlemi sadece mevduat sahibini değil, aynı zamanda mirasçıları da ilgilendirir. Bankacılık Kanunu; mevduat hesabı, katılım fonu ya da emanet ve alacakların hak sahibinin son işleminden on yıl geçmesi hâlinde zaman aşımına uğradığına hükmeder.

Bankalar; hak sahibi olarak geçen kişiye bir takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak hesap, fon veya emanet hakkında bilgi verir. Bu bilgilendirme kanunen zorunlu olmasının yanında kişiye iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır. Bilgilendirmenin ardından zaman aşımına uğrayacak tüm hesaplar, hem ilgili bankaların hem Türkiye Bankalar Birliğinin internet sitesinde şubat ayından itibaren listelenir. Hak sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda sene sonunda hesaplar zaman aşımına uğrar.

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Geri Alınabilir mi?

Bankalarda bulunan hesap, katılım fonu ve emanetler; zaman aşımına uğradığı takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Türkiye Merkez Bankasında bulunan hesabına aktarılır. Dolayısıyla zaman aşımına uğrayan hesaplar herhangi bir şekilde geri alınamaz. Bu hesaplarda bulunan para ve diğer kıymetler ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir olarak yazılır.

Zaman Aşımı Olan Hesaplar Nasıl Sorgulanır?

Zaman aşımına uğrayan hesabınız olup olmadığını öğrenmek için hesap açtığınız bankaları tek tek kontrol etmeniz gerekir ancak uzun süredir kullanmadığınız banka hesaplarınızı hatırlamayabilirsiniz. Bu sebeple böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun internet sitesinde yer alan, zaman aşımı ön bildirim sayfasına göz atmanız gerekir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, zaman aşımına uğrayacak hesapları şubat ayının başından mayıs ayının sonuna kadar listeler.