Bankalar KKM’de ‘önden prim’ uygulamasına son verdi

KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.

Bugün itibarıyla prim ödemelerine son verdi

Merkez Bankası’nın (MB) bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Reuters’ın görüştüğü dört kıdemli bankacı, bankaların bazılarının dünden itibaren, bazılarınınsa bugün itibarıyla prim ödemelerine son verdiklerini söyledi.

Bilançolar açısından daha sağlıklı

Bir bankacılık kaynağı, “Bankaların önden prim ödemeli bu kadar yüksek faiz vermesi doğru değildi. Sona ermesi bilançolar açısından daha sağlıklı oldu” dedi.

Bankacılar KKM hesapları için verilen faizlerinse hafif gerilemesine karşılık yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğini kaydetti.