Bankalardan rekor kâr: 433.5 milyar lira

Naki BAKIR

Bankacılık sektörü 2022 yılını önceki yıla göre yüzde 366,4 artarak 433,5 milyar liraya ulaşan net dönem karı ile tamamla­dı. Banka karlarının büyük bölümü net faiz gelirinden kaynaklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Aralık 2022 dönemi ma­li göstergelerini açıkladı. Buna gö­re bankacılık sektörü 2022 yılında 807,5 milyarı kredilerden olmak üzere toplam 1 trilyon 403,2 mil­yar lira faiz geliri elde etti. Top­lam faiz (/kâr payı) geliri önceki yıla göre yüz­de 118,7 ile yıllık enflasyonun iki katı bir ar­tış kaydetti. Toplam faiz gi­derleri ise yüzde 69,9’la enf­lasyon dolayında bir artışla 638,9 milyar lira oldu. Böy­lece sektörün “net” faiz geliri yüzde 187,8 artarak 764,3 milyar lira oldu. Takipteki alacaklar için ay­rılan 77 milyar liralık provizyondan sonra net faiz geliri 687,3 milyar li­ra ile önceki yıl sonundakinin yüzde 214,9 üzerinde gerçekleşti.

Faiz dışı gelir ve giderler ve diğer nitelikteki gelir ve giderler düşülün­ce sektörde 574,1 milyar lira ile 2021 sonundakinin yüzde 384,5 üzerinde bir vergi öncesi kar oluştu. Diğer ni­telikteki gelir-giderler kapsamında 2021 yılını 59,5 milyar lira net zarar­la kapayan bankaların, 2022 yılında ise net 63,5 milyar liralık kambiyo karı elde ettikleri dikkati çekti.

Net kar 433,5 milyar

2022 yılında ayrılan 140,6 milyar liralık vergi provizyonundan son­ra bankacılık sisteminin toplam net karı 433,5 milyar lira ile rekor bir dü­zeyde gerçekleşti. Net kar, önceki yı­la göre yüzde 366,4 oranında artış kaydetti. Bankaların 2021 yılındaki toplam karı 92,9 milyar lira olarak açıklanmıştı. Bankacılık sektörünün net ka­rı 2020 yılında 58,5 milyar, 2019’da 49 milyar ve 2018’de 54,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

En fazla artış kamu bankalarında

2022 yılında en yüksek kar hacmi­ne sayıları ve hizmet kapasiteleri do­layısıyla yerli özel bankalar ulaşır­ken, en fazla kar artışını kamu ban­kaları kaydetti. Geçen yıl yerli özel bankaların toplam net dönem karı yüzde 380,3 artışla 198,4 milyar, kamu bankala­rının yüzde 387,2 artışla 104,3 mil­yar lira, yabancı bankaların karı da yüzde 332,6 artışla 130,7 milyar lira­ya ulaştı.

Sektörün aktif büyüklüğü 14,3 trilyon

BDDK verilerine göre sektörün aktif büyüklüğü, önceki yıl sonuna göre yüzde 55,7 oranında 5 milyar 128,9 milyar lira artarak 14 trilyon 344,4 milyar TL’ye ulaştı. Aktifler içinde en büyük kalem olan kredi­ler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580,7 milyar liraya, bankaların portföyün­deki menkul değerlerin hacmi de yüzde 60,5 büyüyerek 2 trilyon 370 milyar liraya yükseldi. Takipteki kredi alacaklarının 2021 sonunda yüzde 3,15 olan oranı 2022 sonunda yüzde 2,1’e geriledi.

Mevduatın krediye dönüşümü geriledi

Banka bilançolarında en büyük fon kaynağı olan mevduatın toplam hacmi ise yüzde 67,1 artışla 8 tril­yon 861,9 milyar liraya ulaştı. 2021 sonu itibariyle yüzde 92,4 olan top­lam kredilerin toplam mevduata oranı, 2022 sonunda yüzde 85,5’e geriledi. Başka deyişle mevduat hacmi kredilerin yüzde 108,3’ün­den yüzde 117’sine çıktı. 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407,1 milyar TL olurken, sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,39’dan yüzde 19,46’ya yükseldi.