Barış Enerji, global oyuncu olma hedefi ile ilerliyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarında enerji tasarrufuna yönelik ısı geri kazanım projelerini anahtar teslimi gerçekleştiren Barış Enerji; buhar, kızgın su ve kızgın yağ kazanları, buhar jeneratörü, degazör, kondens tankı, susturucu, T klape, ısı eşanjörü, tank, çelik konstrüksiyon imalatlarını Pakistan, Hindistan, Irak, Nijer, Nijerya, Gine, Mısır, Cezayir, Polonya, Romanya, Azerbaycan ve Türkmenistan’a ihraç ediyor. "Enerkon" markası ile Türkiye’nin mühendislikteki gücünü küresel arenada yansıtan Barış Enerji; Almanya, Avusturya ve Finlandiya’daki firmalar ile iş birlikleri yaparak enerji sektöründe global oyunculardan biri olma yolundaki adımlarını hızlandırdı. Barış Enerji Genel Müdürü Metin Karabacak, enerji ve elektromekanik sektöründe 25 yıllık deneyime sahip firmanın endüstriyel tesisler, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, hastaneler, oteller, üniversiteler, okullar, bankalar, alışveriş merkezleri, showroomlar, kamu kurum ve kuruluşlarının çözüm ortağı olduğunu belirtti.

“Sanayicilere enerji verimliliğinde çok yönlü hizmet veriyoruz”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik tesise sahip olan Barış Enerji’nin güçlü mühendis kadrosuyla tasarım, imalat, montaj, taahhüt, devreye alma, servis, bakım disiplinlerinin tamamını anahtar teslimi olacak şekilde yaptığını vurgulayan Metin Karabacak, “Barış Enerji olarak buhar, kızgın ve kızgın yağ sistemleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, atık ısı geri kazanım sistemleri, paket konteyner enerji ısı santralleri, endüstriyel ısıtma ve soğutma sistemleri ile endüstriyel enerji verimliliği projelerini hazırlıyor ve uyguluyoruz” diye konuştu.

Barış Limited Şirketi olarak, 50’si mühendis toplamda 250 çalışanıyla hizmet verdiklerini açıklayan Karabacak, “Tasarım, imalat, montaj, taahhüt, devreye alma, servis ve bakım disiplinlerinin tamamını kendi bünyemizde elektromekanik olarak anahtar teslimi yapabiliyoruz” dedi.

“Enerkon markasıyla globalde vazgeçilmez olmayı hedefliyoruz”

Son 5 yılda Barış Enerji’nin yaptığı yatırımları ve gelecek hedeflerini değerlendiren Karabacak, şunları söyledi: “Güçlü bir ekonomiye ulaşmanın, üretmekle, katma değer yaratmakla mümkün olabileceğinden yola çıkarak ülkemiz ekonomik çarklarını hızlandıracak en önemli etmenin üretim olduğunun bilinciyle yönümüzü ticaretten sanayiye doğru çevirdik. 2018 yılının sonunda açtığımız 15 bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi açık alan olmak üzere toplamda 20 bin metrekare alanda konumlanan fabrikamızda tasarım, imalat, montaj, taahhüt, devreye alma, servis, bakım disiplinlerinin tamamını kendi bünyemizde, eksiksiz bir şekilde elektromekanik olarak yapıyoruz. Fabrikamızda üretime başladıktan hemen sonra markalaşma sürecini hızlandırdık ve tescil edilmiş Enerkon markası ile ürünlerimizi sektörümüze sunmaya başladık. Globalde vazgeçilmez bir marka olma hedefi ile yola çıkarak 2021 yılı sonunda İstanbul Bölge Müdürlüğümüzü açtık. İsraflarımızı azaltmak ve birim zamanda daha fazla ürün üretebilmek için fabrika içinde yalın üretim ve 5S metotlarını uygulamaya başladık. Ayrıca tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlamak için ERP sistemine geçme çalışmalarına başladık. Önümüzdeki süreçte makinelerimizde dijitalleşmeye geçerek Endüstri 4.0’a uygun üretim hedeflemekteyiz.”

“4 yıldır ARGE ve Tasarım Merkezi unvanıyla faaliyet gösteriyoruz”

Barış Enerji’nin yenilikçi ürünlere yönelik çalışmalara da büyük önem verdiğinin altını çizen Metin Karabacak, “2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylı ARGE ve Tasarım merkezimizi kurduk. Tasarım merkezimizde çalışan mühendislerimiz ile birlikte çağın dinamiklerini ve sektörel ihtiyaçları çok iyi analiz ederek; ürünlerimizi sürekli yenileyip, geliştirerek sektörümüze katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir tarihte TÜBİTAK ve KOSGEB’in açtığı programlarda ARGE projelerimizi tamamlayarak başarı belgelerimizi aldık” diye konuştu. Yurt içinde ve dışında birçok üniversite ile iş birliği yaparak bağlı oldukları sektörün gelişimine katkı sağlayacak yeniliklerle ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirten Metin Karabacak, şöyle konuştu:

“Hâlihazırda ise Avrupa Birliği (AB) ERA-NET projesi kapsamında; ‘CSP Güneş Enerjisi Tesislerinde Yüksek Sıcaklıkta, Dolgulu Yatak İle Enerji Depolama’ konusundaki çalışmayı İspanya, İsrail ve Adana’daki üniversitelerle birlikte yapmaktayız. Ayrıca bir projemizin daha Avrupa Birliği ERA-NET Geotermica Smart tarafından desteklenmesi için onay aldık. Bu projede ise ‘Düşük Sıcaklıktaki Atık Isılardan Faz Değiştirici Akışkanlarla Isıtma ve Soğutma’ konusundaki çalışmayı Norveç, İsveç ve Adana’daki üniversitelerle birlikte sürdürmekteyiz. Barış şirketi olarak her yıl bütçemizden ARGE’ye ayırdığımız payı artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“Barış Enerji’nin imzasını taşıyan her proje, yeşil dönüşüme hizmet ediyor”

Çevreci üretim modellerinin ön plana çıktığı son yıllarda Barış Enerji’nin imzasını taşıyan her projenin yeşil dönüşüme hizmet ettiğinin altını çizen Metin Karabacak, “Çağın dinamiklerini ve sektörel ihtiyaçları çok iyi analiz ederek kendimizi sürekli yenileyip geliştirerek hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin yüksek verimli sistemler kullanmasını sağlıyoruz. Tabii ki herkese verimliliği anlatıp, verimli cihazlar üretirken fabrikamızda da bu amaca yönelik çalışmalarla da örnek olmalıyız. Bunun için ilk iş olarak fabrikamızın karbon ayak izini analiz edebilmek adına çalışma başlattık ve çok yakında sonuçlanmasını bekliyoruz. İkinci adım olarak fabrika çatımıza PV panel koyup elektriğimizi üretmeye başladık. Bugün için üretimde gereken elektriğin tamamını kendi PV panellerimizden karşılıyoruz" dedi.