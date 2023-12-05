Barkod tarih oluyor, 2027 yılında karekoda geçiliyor

Ticari ürünlerin iç pazarda kolaylıkla dolaşımının sağlanması, iç ve dış pazarlarda ürünlerinin takibinin yapılabilmesi için geliştirilen GS1 Türkiye’nin barkod okuma teknolojisi, karekod (QR) sistemine dönüştürülecek. Barkod hizmetiyle ürünlere ilişkin standartlara dayalı çözümler sunan Global Standartlar 1 (GS1) Türkiye , 2027’de küresel düzeyde kullanılması öngörülen “dijital ürün pasaportu” olarak da nitelenen “karekod” uygulamasını tanıttı.

Merdiven altı üretime son

GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve GS1 Türkiye Genel Müdürü Elif Bilgehan Müftüoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Ender Yorgancılar, 2027’de dünyada karekod sistemine geçileceğini vurgulayarak, halihazırdaki barkod üzerindeki bilgilerin tamamı ve daha fazlasının yeni uygulamaya aktarılacağını anlattı.

Karekoda geçildiğinde tüketicinin ürünleri karşılaştırabilme imkanına da sahip olacağına işaret eden Yorgancılar, şu bilgileri paylaştı: “Merdiven altı üretim ve satışların da önüne geçecek bu sistem. Bütün dünya bu sistemi kullanıyor. 117 ülkede şu anda var. GS1, dünya ticaretinin ortak lisanı.

Burada kullandığınız karekodları veya barkod sistemini aynı şekilde dünyanın 117 ülkesinde okutabiliyorsunuz. Aynı ürün olduğunu görüyorsunuz. Bir malı üretmek çok önemli ama ürettiğiniz malı satmak çok daha önemli. Satarken de doğru ve yararlı bilgilerle satış önemli. Global standartlar bunun için var. Bunun ülkemizde yaygınlaştırılması için çabalıyoruz.”

“Ürün geçmişine dair bilgiler olacak”

Elif Bilgehan Müftüoğlu da 50 yıldır barkod numarası kullanıldığını ancak bunun içinde tutulan bilgilerin sınırlı olduğunu dile getirdi. Müftüoğlu, tüketicinin ve kamunun daha çok bilgi talep etmesi nedeniyle dünyada 2027’de karekod uygulamasına geçileceğini söyledi. Müftüoğlu, ürüne dair kaliteli bilgiye her yerde ulaşılabileceğinin altını çizerek, “Türkiye’deki tüm üreticilerin karekoda geçmesini sağlayacağız.

AB’nin 2030’a kadar dijital ürün pasaportu regülasyonu var. ‘Bize gelen ürünlerin dijital ürün pasaportu olacak’ denildi. O ürün pasaportu GS1 numarası taşıyacak, o numara da ürünün geçmişine dair bütün bilgileri içerecek. Çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığından karbon emisyonuna kadar ürüne dair bütün bilgileri içerecek” şeklinde konuştu.