Basın kuruluşlarına 8 ayda 5,2 milyar TL'yi aşan resmi ilan ve reklam desteği

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Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünün resmi açılışında konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, basın sektörüne sağlanan mali destekleri ve dijital dönüşüm çalışmalarını anlattı. Yapay zekâ, algoritmik habercilik ve yeni nesil içerik dağıtım kanallarının medya sektörünü hızla dönüştürdüğünü belirten Çay, basın kuruluşlarının ekonomik ve teknolojik açıdan güçlendirilmesine yönelik projelere ilişkin bilgi verdi.

Basın kuruluşlarına 5 milyar 258 milyon TL destek

Abdulkadir Çay, 2026 yılının ilk 8 ayında Türkiye genelindeki basın kuruluşlarına sağlanan resmi ilan ve reklam desteğinin 5 milyar 258 milyon lirayı aştığını bildirdi.

BİK Sakarya Bölge Müdürlüğünün hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana görev alanındaki süreli yayınlara sağlanan desteğin ise 268 milyon liranın üzerine çıktığını açıkladı.

Çay, kurumun temel hedefinin basın kuruluşlarını ekonomik açıdan güçlendirmek, nitelikli insan kaynağını geliştirmek ve değişen yayıncılık koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirmek olduğunu ifade etti.

Kredi Garanti Fonu ile 131 milyon TL'yi aşan finansman

Basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile gerçekleştirilen iş birliğinin sonuçları da açıklandı.

Çay, bu iş birliği kapsamında 8 ayda 131 milyon liranın üzerinde kaynağın basın sektörünün kullanımına sunulduğunu belirtti.

Mali desteklerin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik toplantılar da gerçekleştirildi. BİK, 11 bölgede düzenlediği ve 58 ili kapsayan toplantılarda 684 süreli yayın temsilcisiyle bir araya geldi.

1075 basın işletmesini kapsayan eğitim ve istihdam imkânı

BİK'in istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmalarına da değinen Çay, yeni istihdam kaynakları oluşturmak ve çalışan gazetecilerin mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla bir protokol imzalandığını açıkladı.

Bu kapsamda 1.075 basın işletmesini kapsayan eğitim ve istihdam imkânı hayata geçirildi.

Kamu ve akademi arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile de protokol imzalandı. Diğer üniversitelerle gerçekleştirilen iş birlikleriyle staj imkânları genişletilerek genç iletişimcilerin sektöre hazırlanmasına katkı sağlandı.

BİK Analitik'in ikinci versiyonu devreye alındı

Medya sektöründeki teknolojik dönüşüme dikkat çeken Çay, yapay zekâ, algoritmik habercilik, yeni nesil içerik dağıtım kanalları ve dijital gelir modellerinin yayıncılık alanında önemli değişikliklere yol açtığını belirtti.

Basın İlan Kurumunun idari, teknik ve kurumsal altyapısını bu dönüşüme uygun şekilde geliştirdiğini ifade eden Çay, dijital yayıncılık alanında yerli ölçümleme altyapısı BİK Analitik'in ikinci versiyonunun devreye alındığını açıkladı.

BİK'in mevzuat ve kapasite geliştirme eğitimleriyle basın çalışanlarının mesleki yetkinliklerini artırmaya devam ettiğini belirten Çay, güçlü bir basının ekonomik imkânların yanı sıra yetişmiş insan kaynağına, mesleki ilkelere, teknolojik donanıma ve toplumla kurulan güven ilişkisine dayandığını vurguladı.

Sakarya Bölge Müdürlüğü 5 ile hizmet verecek

Resmi açılışı gerçekleştirilen BİK Sakarya Bölge Müdürlüğünün görev alanında Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak bulunuyor.

Çay, bölge müdürlüğünün yerel basın kuruluşlarının ihtiyaçlarını dinleyen, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye odaklanan ve kurum ile basın kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştiren bir yapıda hizmet vereceğini belirtti.

Bölge müdürlüğünün yerel medyanın gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Çay, açılış konuşmasında 26 Eylül 2012'de denetim sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden dönemin Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat ile Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü Şefi Devrim Ersen Özergin'i de andı.

Saldırıdan yaralı kurtulan gazeteci Mustafa Süke'ye iyi dileklerini ileten Çay, hayatını kaybeden iki çalışma arkadaşının hatırasının kurumun görev sorumluluğu ve kamu hizmetine bağlılığının önemli bir parçası olduğunu söyledi.