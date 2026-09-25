Türkiye demir yolunda gaza basıyor: 11 il 27'ye çıkacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 1856'da başlayan demir yolu serüveninde özellikle son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Demir yolu yolculuğunun, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz." dedi.

Uraloğlu, "Demiryolları Haftası" dolayısıyla AA muhabirine Türkiye'nin demir yolu yatırımları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu'daki demir yolu yolculuğunun 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla başladığını hatırlatan Uraloğlu, Osmanlı döneminin ardından Cumhuriyet'in kurulmasıyla demir yollarının ülkenin ekonomik, sosyal ve coğrafi bütünleşmesinde temel ulaşım araçlarından biri haline geldiğini söyledi.

İzmir-Aydın Demiryolu Hattı'nın imtiyazının verilmesiyle başlayan sürecin bugün yüksek hızlı tren hatları, modernize edilen konvansiyonel demir yolları ve Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasında bağlayan uluslararası demir yolu koridorlarıyla yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Uraloğlu, 170 yıl önce başlayan yolculuğun ülkenin lojistik kapasitesi ve uluslararası ticaret bağlantıları açısından büyük bir ulaşım ağına dönüştüğünü ifade etti.

Demir yolu ağı 13 bin 919 kilometreye çıktı

Türkiye'nin son 25 yılda demir yolu alanında önemli yatırımlara imza attığını belirten Uraloğlu, demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Bu dönemde sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, "Demir yollarını, Türkiye'nin ulaşım sisteminde yeniden güçlü bir unsur haline getirdik. Yalnızca yeni hatlar yapmadık, mevcut demir yolu altyapısını da yenileyerek modernize ettik. Hatların yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını ise elektrikli hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Hızlı trenle bağlı il sayısı 27'ye çıkarılacak

Gelecek dönemde demir yolu yatırımlarının odağında hızlı tren ağının genişletilmesinin bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 2028'e kadar 11'den 27'ye çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu doğrultuda Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatlarındaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında 4 bin 158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü, 2028 yılında toplam demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye, lojistik merkez sayısının ise 12'den 25'e çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Yıllık demir yolu yapımı 135 kilometreye ulaştı

Demir yollarının devlet politikası olarak ele alındığını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhuriyet'in ilk yılları ile birlikte başlayan demir yolu seferberliğine yıllarca verilen arayı kapatmak ve demir yollarının tekrar hak ettiği yeri alabilmesi için Bakanlığımız, demir yollarını öncelikli iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirledi. Yeni bir demir yolu seferberliğine dönüşen bu tercih sonucunda yılda ortalama 134 kilometreden 18 kilometreye düşen demir yolu yapımını, yılda ortalama 135 kilometre ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Planlanan projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki uluslararası ve bölgesel öneminin daha da artacağını belirten Uraloğlu, Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden Türkiye'nin daha fazla pay almasının hedeflendiğini ifade etti.

Kıtalararası taşıma süresi 18 güne iniyor

Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki konumunu güçlendirecek yatırımların sürdüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deniz yolu ile 45 güne kadar çıkabilen kıtalararası taşıma süreleri, Türkiye üzerinden demir yoluyla 18 güne indirilebiliyor. Marmaray'ın devreye girmesiyle, Asya ile Avrupa arasında demir yolu bağlantısı güçlendi. Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın tamamlanmasıyla, Orta Koridor'un Türkiye bağlantısı daha da güçlenecek. Bu kapsamda demir yolu yatırımlarımızı yalnızca Türkiye'nin şehirlerini birbirine bağlayan ulaşım projeleri olarak değil Türkiye'yi uluslararası yük taşımacılığında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlayan daha geniş bir lojistik stratejinin parçası olarak ele alıyoruz."

Yerli demir yolu araçlarının üretimi sürüyor

Demir yolu yatırımlarında yerliliğe önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, TÜRASAŞ tesislerinin yenilendiğini ve üretim kapasitesinin artırıldığını bildirdi.

E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi, Milli Elektrikli Tren ve banliyö tren setlerinin seri üretime alındığını belirten Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Seti'nin üretimine de başlandığını kaydetti. Demir yolu altyapısındaki büyümeyle birlikte araçların yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Asya-Avrupa bağlantısı güçlendirilecek

Türkiye'nin mevcut demir yolu politikasının Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Çorum ve Gaziantep başta olmak üzere şehirleri hızlı tren ağlarıyla birbirine bağlamayı amaçladığını belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve planlanan yeni hatlarla Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu bağlantısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demir yolu ağının, 1856'dan bugüne uzanan serüveninde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandı. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki demir yolu seferberliğinden yüksek hızlı tren hatlarına, Marmaray'dan uluslararası demir yolu koridorlarına uzanan yatırımlarla sektörün ulaşım sistemindeki ağırlığını yeniden artırdık. Demir yollarımızı, Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik. Demir yolu yolculuğunun, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz."