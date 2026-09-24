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Bakan Uraloğlu: Şanlıurfa'da ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

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Bakan Uraloğlu: Şanlıurfa'da ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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