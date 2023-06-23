Basri İlhan: AB ile daha fazla iş geliştirmeliyiz

6 Şubat’ta meydana gelen depremin Malatya ekonomisine verdiği zarar hakkında Büyükelçi Landrut’a bilgiler veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Basri İlhan, “Böylesi bir dönemde yapılan bu dostane ziyaretler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Şehrimizin ticari hayatı yerle bir oldu diyebiliriz.

OSB’de bulunan fabrikalarımız yapısal hasar almasa da personellerimizin büyük bir bölümü başka illere gitti. Şu anda fabrikalarda yüzde 50 personel kapasitesi ile üretimler yapıyoruz. Bu da bizim ihracat rakamlarımızın düşmesine sebep oluyor. İhracat bizim en önemli ekonomik girdimiz. 2023 yılının ilk 5 ayında 147 milyon dolar ihracatın 81 milyon dolarını AB ülkelerine yapmışız.

AB ülkeleri Malatya’mızın en önemli ihracat pazarı. Üretimimizin toparlanması, ihracat hızımızın yeniden yükselmesi ve ticari hayatımızın ayağa kalkması için ciddi finans desteklerine ihtiyacımız var. AB fonlarından üyelerimizin en üst seviyede faydalanmasını istiyoruz. Bu konuda her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

“AB en büyük ihracat pazarımız”

Avrupa Birliği pazarının Malatyamızın en büyük ihracat pazarı olduğuna değinen İlhan, “İlimiz ekonomisi ağırlıklı olarak kayısı üzerinedir. Malumunuz Malatya Kayısısı, ülkemizin AB Coğrafi İşaret Belgesi olan 12 ürününden birisidir. Yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı kayısımız, 115 ülkeye ihraç edilmekte ve ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Kayısımızın, AB ülkelerindeki tüketiminin daha da artması ve tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.