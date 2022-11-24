Batman'da 4 fabrika açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekstil Zirvesi, MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu koordinasyonunda MÜSİAD Batman Şubesi ev sahipliğinde Batman Ticaret ve Sanayi Odası ile TEKSİAD iş birliğinde gerçekleştirildi.

Batman Eva Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Batman Valisi Ekrem Canalp, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, MÜSİAD Batman Şube Başkanı Aladdin İraz, kamu kurum yöneticileri, ülkemizin önde gelen tekstil firmalarının temsilcileri ve bölgedeki iş insanları katıldı.

Açılış programında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin, dünyanın en büyük 5’inci tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükseldiğini belirterek, "En büyük hedefimiz rakiplerimizi geride bırakarak, Dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ve üretici ülkesinden biri olmaktır. 2 Milyon kişiye iş imkanı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörleri, pandemiye rağmen 2021 yılında 30 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı ise, 16.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, sektöründe güvenilir ve aranan bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya defalarca kanıtladı. Tekstil sektöründe, üretimin markalaşma ve yüksek birim fiyatlı ihracata odaklanmaya devam etmeliyiz. Rekabet gücümüzü artırmak için, Ar- Ge'ye yatırım yapmalı ve tüm endüstrilerde dijital kaynaklara ağırlık vermeliyiz" dedi.

Açılış programı sonrası, Batman’ın sosyoekonomik durumu, sanayi ve turizm potansiyeli ile ilimizde kurulması planlanan yeni OSB’lerin genel durumuna ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

MÜSİAD Tekstil Zirvesi; "İhracatımızı Nasıl Geliştirebiliriz" ve "İhracat Yapacak Şirketlerde Aranan Özelikler" başlıklarda gerçekleştirilen oturumların ardından, sertifika takdimi ve toplu fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi.

"Ülkemizin dört bir yanında bölgesel istihdam ve kalkınmaya katkı sağlıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Tekstil Zirvesi için bulunduğu Batman'da ayrıca bir dizi açılış törenine katıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp ile birlikte açılış törenlerine katılan Başkan Asmalı, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde hayata geçen 4 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Asmalı, "MÜSİAD olarak, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile ülkemizin dört bir yanında bölgesel istihdam ve kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Bugün, Batman'da 4 fabrikanın açılış törenini Valimiz Ekrem Canalp ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Üyelerimiz, Mahmut Ekinci'nin Ekinci Tekstil, Mehmet Kılıç'ın Ravidex Tekstil Medikal, Abdulhalim Sünger'in Sünger Grup Tekstil ve Mehmet Ceylan'ın Ceylan Tekstil üretim tesislerinin ülkemiz ticareti için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.