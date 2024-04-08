Bayram geliyor: Baklava dışında bu tatlılara da hücum var: Badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, lokum...

Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'de, Ramazan Bayramı öncesi badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum gibi asırlık lezzetlere talep arttı.

Edirne'nin şekerleme ustaları, geçmişten gelen tarifler ve ustalıkla harmanladıkları lezzetlerle, her yıl olduğu gibi bu bayramda da damaklara unutulmaz bir tat sunmayı hedefliyor.

Geleneksel tatların yanı sıra, yeni tatlar da üreterek şehrin gastronomi zenginliğine katkı sağlayan şekerlemeciler, Edirne'nin kültürel ve gastronomik değerlerini yaşatmak için çalışıyor.

Üretim kapasitesi iki katına çıktı

Kentteki bir şekerleme firmasının üretim müdürü Pınar Karaca, imalathanelerde hummalı bir üretim olduğunu söyledi.

Bayram dolayısıyla üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını belirten Karaca, Anadolu Ajansı'na şöyle konuştu:

* Edirne'nin geleneksel lezzetlerini müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. En çok talep gören ürünlerin başında badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum çeşitleri geliyor.

* Edirne'mize şehir dışından çok sayıda ziyaretçimiz gelecek, onlar için raflarımızı dolduruyoruz. Yine Edirne'den farklı illere giden vatandaşlarımız da yanlarında tarihi lezzetleri hediye olarak götürüyorlar. Biz de şeker tadında bir bayram geçirilmesi elimizden geleni yapıyoruz.

Baklava fiyatları ne kadar?

Öte yandan bayramların vazgeçilmezi baklava için tatlıcılar Ramazan Bayramı için aralıksız çalışıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, AA’ya verdiği demeçte baklava fiyatlarına ilişkin bilgi vermişti. Yıldırım, kaliteli bir cevizli baklavanın kilogramının 600-700 TL arasında, fıstıklı baklavanın ise 750-850 TL arasında fiyatlandığını söylemişti.

Edirne’nin yerel haber sitelerinden olan Edirne Haber’e konuşan baklava satıcısı Mehmet Kalkan, ise bir tepsi cevizli baklavanın 700, Antep fıstıklı baklavanın ise 1000 lira olduğunu belirtmişti.